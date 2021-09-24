Без испытательного срока и с материальной ответственностью: Как планируют изменить трудовое законодательство в Украине

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Автором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

В Верховной Раде Украины рассматривают проект закона, которым будут внесены изменения в трудовое законодательство. Среди новаций - упрощение порядка заключения срочного договора, отмена испытательного срока для некоторых категорий работников и установление материальной ответственности.

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Изменения в трудовом законодательстве

Во вторник, 21 сентября, народные депутаты в первом чтении приняли изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений №5388.

В планах - разрешить работодателю индивидуально с сотрудником определять его права, обязанности, график работы и отпусков, а также возможные причины его увольнения. Также в новом договоре предусмотрена материальная ответственность за ущерб имущества работодателя.

К тому же, предлагается чтобы испытательный срок не устанавливать при заключении трудового договора:

с лицом в возрасте до 18 лет;

с беременной женщиной;

сроком до 12 месяцев или с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы.

Документом определяется общий выходной день - воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе определяется в договоре в соответствии с договоренностями или графиком работы компании. И, как правило, должен предоставляться подряд с общим выходным днем.

Что предусматривается срочным договором

В проекте закона прописано, что срочный договор заключается на определенный срок, но не более чем на пять лет. Документ может заключаться:

1) для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (должность);

2) для замещения свободного рабочего места (должности), если за работником, с которым прекращены трудовые отношения, в соответствии с законом сохраняется право возврата на предыдущую работу (должность);

3) на время выполнения определенного объема или вида работы, срок окончания которой не может быть определен конкретной датой, с учетом характера работы, условий ее выполнения;

4) для выполнения работ, связанных с временным (до одного года) расширением производства или объема услуг, предоставляемых соответствующим предприятием, учреждением, организацией;

5) для выполнения неотложных работ по предотвращению или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий, а также устранения других обстоятельств, которые представляют или могут представлять угрозу жизни или здоровью, условиям жизнедеятельности людей;

6) в связи с избранием на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность, а также в связи с принятием на работу лиц, непосредственно обеспечивающих деятельность членов выборных органов;

7) с работниками патронатной службы;

8) с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и/или исполнении произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнем профессий, который утверждается Кабинетом Министров Украины;

9) с руководителем, его заместителем, председателем и членами наблюдательного совета и / или исполнительного органа юридического лица, с руководителем представительства иностранного юридического лица;

10) для выполнения общественных работ по направлению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

11) при временном переводе работника на работу (должность) на другое предприятие, учреждение, организацию;

12) по инициативе работника;

13) в других случаях, когда установление трудовых отношений на определенный срок предусмотрено законом.

В срочном трудовом договоре, заключенном в письменной форме, могут устанавливаться дополнительные основания для его прекращения. К тому же, работники, работающие на срочном договоре, имеют право заключить бессрочный, если в организации есть свободные вакансии.

Для кого установят материальную ответственность

В законопроекте предусмотрено, что материальная ответственность заключается в обязанности возмещения прямого действительного имущественного вреда, причиненного работником компании вследствие нарушения трудовых обязанностей.

Прямой действительный имущественный ущерб ― утрата, ухудшение или снижение ценности имущества компании, а также ее затраты на восстановление, приобретение имущества или других ценностей, произошедших в результате нарушения работником условий трудового договора.

Материальная ответственность работника наступает только при наличии вины. Работник считается невиновным, если при исполнении трудовых обязанностей он четко придерживался условий, определенных трудовым договором, а также если он действовал при наличии обстоятельств необходимой обороны или крайней необходимости.

Для возложения на работника материальной ответственности собственник должен доказать наличие прямого имущественного ущерба, причиненного работником в результате нарушения трудовых обязанностей.

Работник несет материальную ответственность в полном размере причиненного им прямого действительного имущественного ущерба в случае, когда:

1) условиями письменного трудового договора между работником и собственником или уполномоченным им органом предусмотрена полная материальная ответственность работника;

2) имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой доверенности или по другим разовым документом;

3) прямой действительный имущественный вред причинен вследствие совершения работником преступления, что подтверждается приговором суда, вступившим в законную силу;

4) прямой действительный имущественный вред причинен работником, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

5) прямой действительный имущественный ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных собственником или уполномоченным им органом работнику в пользование;

6) в соответствии с законом на работника возложена полная материальная ответственность за прямой действительный имущественный вред, причиненный предприятию, учреждению, организации;

7) прямой действительный имущественный вред причинен в результате действий, не относящимся к трудовым обязанностям работника, если собственник или уполномоченный им орган не требовал от работника их исполнения;

8) прямой действительный имущественный вред причинен вследствие разглашения государственной тайны, коммерческой тайны и другой защищенной законом информации;

9) ущерб причинен недостачей, уничтожением или повреждением оборудования и средств, предоставленных в пользование работнику для выполнения работы по трудовому договору о дистанционной работе или о надомной работе. В случае увольнения работника и невозврата предоставленных ему в пользование оборудования и средств с него может быть взыскана балансовая стоимость такого оборудования.

Если работник добровольно не возмещает прямой действительный имущественный ущерб в пределах среднего месячного заработка и между сторонами трудового договора не достигнуто соглашение о рассрочке платежа или возмещения ее в другой способ, собственник или уполномоченный им орган имеет право произвести соответствующие удержания из заработной платы работника.

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Законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Но до этого его должны проголосовать в целом, подписать председатель Верховной Рады и президент Украины.