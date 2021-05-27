Без фиксированной цены: Почему растут тарифы на газ в Украине и сколько будем платить в июне

В июне стоимость голубого топлива вырастет по сравнению с майскими ценами

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины отказался от государственного регулирования цен на голубое топливо, дескать, медлить с внедрением рынка газа в стране и дальше нельзя.

Последний, к слову, предусматривает конкуренцию между поставщиками энергоресурса и установление обоснованных тарифов на природный газ самими компаниями. Из-за этого уже в следующем месяце цены на голубое топливо в регионах и даже городах могут разниться.

Поэтому, подробнее о ситуации на рынке газа и стоимости голубого топлива для потребителей в июне далее в материале "Первого Независимого".

Почему дорожает газ

Стоимость голубого топлива, как рыночного товара, зависит от баланса спроса и предложения. Рынок газа работает так: ближе к холодам цена газа растет, а после отопительного периода падает. Однако существует еще несколько показателей, которые влияют на конечную стоимость газа для потребителей. Во-первых, это уровень запасов топлива в европейских подземных хранилищах, где украинские компании покупают его. Если газа добыли много и хранилища заполнены, цена немного снижается, если газа мало, цена, очевидно, растет.

К тому же конкретный газопоставщик может повысить цену на "свой" газ из-за небольшого количества имеющихся покупателей. Тогда повышенная цена поможет ему окупить затраты и иметь желаемую прибыль.

Получается, что и месячный, и годовой тарифы на газ будут меняться ежемесячно в зависимости от ряда факторов – поэтому цена для бытовых пользователей будет бесконтрольно "прыгать". Нечто похожее уже начинается: опубликованные на днях цены на газ в июне несколько отличаются от тарифов, актуальных в мае.

Сколько заплатим за газ в июне по месячному тарифу

Ряд газопоставщиков повысил июньскую цену на газ по сравнению с майской. Так, месячные предложения газоснабжающих компаний определены от 7,99 грн до 11,89 грн за кубометр. На это указывают обновленные данные на сайте поставщиков газа "Энергореформа".

Больше других вырос июньский тариф на голубое топливо (на 1,39 грн/кубометр) в ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – с 10,5 грн/кубометр до 11,89 грн/кубометр.

В ООО "ЙЕ Энергия", ООО "Мегаватт Энерго Сервисная компания", ООО "ТАС Энергия страны" месячная стоимость составляет 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр. В ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" цена газа составляет 8,50 грн/ кубометр.

ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" повысила тариф с 10,5 грн / кубометр в мае до 11,77 грн/кубометр в июне. В ООО "Волиньелектросбут" газ подорожал с 7,98 грн/кубометр до 8,89 грн/кубометр. А у ООО "Закарпатэнерго" – с 7,98 грн до 8,88 грн/кубометр.

В ООО "Гласкомерц" цена выросла с 10 грн до 11 грн/кубометр, в ООО "Газпромпостач" – с 10,2 грн до 11,22 грн/кубометр, а в ООО "Хмельницькенергозбут" – с 9,6 до 11,5 грн/кубометр.

Будет и удешевление газа на рынке, правда единственное. Мариупольский поставщик ООО "Маргаз" снизил цены на голубое топливо в июне до 8,75 грн/кубометр с 9 гривен в мае.

Компания "КиївГазЕнерджи" - крупнейший поставщик природного газа в Киеве - установила цену населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м (с НДС).

Изменения в годовом тарифе на газ

Годовой тариф на газ-это рыночная стоимость голубого топлива, зафиксированная для потребителя ровно на год. С 1 апреля в Украине заработала фиксированная годовая цена на газ для населения – именно тогда потеряли силу установленные правительством в январе 6,99 грн / кубометр.

Правительство запустило "годовой газовый продукт", чтобы смягчить колебания на рынке газа. Согласно ему, потребитель в любое время может перейти с годового тарифа на месячный, а потом – снова на годовой. Это означает, что в зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователь сможет выбирать максимально выгодный для себя вариант.

Принцип функционирования годового тарифа на газ таков – газоснабжающие компании Украины предлагают тариф на газ на следующий месяц и на год вперед. Эти две цены по большей части отличаются. Потребитель выбирает, у какой компании хочет покупать газ, и подписывает договор на месяц или на год.

Если потребитель уверен, что летом цены на газ упадут (скажем, из-за уменьшения спроса в теплый период), то в апреле-июле он может пользоваться месячным тарифом. А в августе, когда цена больше не будет падать, он может перейти на годовое обслуживание.

Самое главное в годовом тарифе то, что в течение года потребитель будет платить за газ по цене, установленной на момент подписания "годового" договора. Даже если, к примеру, в январе цена на газ вырастет, пользователь годового тарифа, заключивший такое соглашение в августе, будет платить по августовской цене. По условиям действия базовых годовых тарифов, цена на газ в течение года может меняться только в сторону снижения. С 1 мая как базовые действуют годовые тарифы: всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые.

Большинство компаний не стали снижать годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года. Ряд поставщиков, к примеру, "Нафтогаз Украины", ООО "ЭРУ трейдинг", "Луганскгаз Сбыт", "Мегаватт Энергосервисная компания", отказались от месячного тарифа и теперь предлагают только годовой продукт.

Годовые предложения варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр и выше, чем месячная цена актуальная в июне.

У поставщиков ООО "ЙЕ Энергия", ООО "Мегаватт Энерго Сервисная компания", ООО "ТАС Энергия страны" годовая цена составляет 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр соответственно.

Годовой тариф у ООО "Эру трейдинг" составляет 8,9 грн/кубометр, у YASNO (ДТЭК) – 8,94 грн/кубометр.

В компании ETG.UA газ по годовому тарифу стоит 8,94 грн / кубометр.

Вместе с тем с 1 мая компания "Нафтогаз" еще 1 мая вернула годовой тариф, установленный на уровне 7,96 грн/кубометр (без стоимости распределения), на июнь он остается без изменений.

В ООО "Черновицкая энергоснабжающая компания" годовой тариф установлен на уровне 13,50 грн / кубометр, в ООО "Закарпатья энергосбыт" – на уровне 7,98 грн/кубометр, а в ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ" – на уровне 10,80 грн / кубометр.

Новости по теме: Подорожание отопления и миллиардные долги: К чему может привести внедрение годового тарифа на газ

Каких цен на газ ждать дальше?

Рынок газа работает в Украине меньше года, а потому до сих пор есть и будет оставаться в дальнейшем крайне непрогнозируемым. У государства нет рычагов влияния на формирование цены, с одной стороны это хорошо, а с другой – не очень. Теперь тарифы зависят от стратегий газовых компаний и себестоимости топлива в Европе – там, где Украина покупает его.

Поставщиков на газовом рынке много, но это не означает отсутствия монополизации. Компании устанавливают ту цену, которая выгодна им, так же, как раньше это делало государство, и никто не хочет уступать – стоимость лишь растет. Такими темпами месячный тариф на июль может составить уже 10-14 гривен, а в ноябре и декабре – подскочить до 12-15 гривен за кубометр.

Государство может определенным образом помочь потребителям получить более выгодную цену на газ. Для этого нужно обязать крупные газовые компании "Укргаздобыча" и "Нафтогаз" предоставлять оптовым компаниям более выгодные расценки. Как только "Нафтогаз" снизит цену, тарифы могут уменьшиться до 7-9 гривен. Однако пока такой перспективы нет.