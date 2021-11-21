Без ароматизаторов, красителей и глютена: Что нужно знать о новых требованиях к детскому питанию в Украине

Принятые требования к детскому питанию в Украине будут введены в действие с 13 мая 2022 года

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На днях президент Украины подписал закон, в котором прописаны новые нормы детского питания. Документ имеет целью привести украинское законодательство в этой сфере в соответствие с правилами ЕС. Также закон отменяет устаревшие и неэффективные нормы.

О стандартах, которым должно соответствовать детское питание в Украине, рассказываем подробнее.

Основные изменения в законе

Нормы, указанные в документе, имеют целью усилить защиту интересов потребителей детского питания. Также предусмотрено увеличить ответственность за нарушение требований законодательства.

Документом вводятся штрафы за предложение к реализации или реализацию детского питания с нарушением требований к содержанию и количеству определенных ингредиентов. А также предусмотрено наказание за продажу товаров, которые содержат запрещенные вещества или ингредиенты. Теперь штрафы для нарушителей будут варьироваться от 102 тыс. грн (17 минимальных зарплат) до 150 тыс. грн (25 минимальных зарплат).

Также закон предусматривает отмену устаревших и неэффективных норм, а требования к детскому питанию ужесточены до уровня стран ЕС. В частности регулирование детского питания в Украине будет гармонизировано с европейскими требованиями, а также изменены правила маркировки.

При этом в Украине изменят список запрещенных ингредиентов, чтобы он соответствовал европейским законам.

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Новые требования к детскому питанию в Украине

Среди основных норм в документе указано, что в пищевых продуктах для детского питания запрещается использование ароматизаторов, кроме:

ванилина, этилванилина и ванильного экстракта;

ароматизаторов, для которых законодательством о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов не предусмотрена обязательность государственной регистрации;

ароматизаторов, прошедших государственную регистрацию;

отдушек, которые разрешены к использованию в детском питании соответствующими международными организациями или Европейским Союзом или не подлежат регистрации (получению разрешения) в Европейском Союзе.

Под запретом оказались и следующие ингредиенты:

красители (кроме красителей, полученных из пищевых продуктов);

подсластители (кроме пищевых продуктов для специальных медицинских целей, предназначенных для детей грудного и раннего возраста);

консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и/или аромата;

пальмовый стеарин, продукты гидрогенизации масел (маргарина, спреда), хлопкового масла и/или масла из кунжута;

смеси специй и пряностей, в состав которых входят не разрешенные к использованию в производстве детского питания пищевые добавки;

ингредиенты, полученные из пищевых продуктов, которые были получены из генетически модифицированных организмов и/или содержали генетически модифицированные организмы.

При изготовлении детского питания с мясными и/или рыбными ингредиентами запрещается использовать продукцию, которая подвергалась неоднократной заморозке.

Pixabay

Также в производстве детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления запрещается использование глютена.

При этом производство детского питания должно осуществляться на отдельных технологических линиях или организовываться таким образом, чтобы исключить одновременное физическое пересечение или смешивание потоков ингредиентов для производства детского питания и других пищевых продуктов.

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Правила маркировки детского питания

Больше всего требований - к маркировке детского питания. Так, на таре должен быть указан возраст ребенка, с которого он может потреблять такой продукт.

Если продукт нуждается в дополнительной подготовке к потреблению, указывается информация о способе приготовления и/или использования такого пищевого продукта, а также, если это имеет значение, - отметка о важности соблюдения этого способа.

Нужно также указывать информацию о питательной ценности, а именно:

для детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления - количество каждого минерального вещества (кроме молибдена) и каждого витамина;

для детских смесей начальных - количество холина, инозитола и карнитина.

Энергетическая ценность и количество питательных веществ в маркировке детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления должна указываться следующим образом:

указываются в расчете на 100 миллиграммов готового к употреблению детского питания после приготовления в соответствии с инструкцией производителя. Эта информация может дополнительно указываться в расчете на 100 граммов детского питания, предлагаемого конечному потребителю;

не указываются как процент соответствующих референсных величин потребления, установленных законодательством о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов, кроме случаев, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи.

Кроме указания энергетической ценности и количества питательных веществ в расчете на 100 миллиграмм готового к употреблению детского питания, в маркировке детских смесей для последующего кормления может приводиться информация о содержании витаминов и минералов, которая выражается как процент соответствующих референсных величин потребления.

В маркировке указывается информация о способе приготовления и/или использования и об условиях хранения, а также предупреждение об опасности для здоровья ребенка в случае несоответствующего приготовления или хранения.

В маркировке запрещено использовать рисунки или фото детей грудного возраста, другие рисунки или текст, которые идеализируют такие пищевые продукты. Допускаются графические изображения для облегчения узнаваемости детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления, а также для иллюстрации методов приготовления таких пищевых продуктов.

Также обязательно нужно указывать информацию:

1) о пригодности (назначении) пищевого продукта только для детей в возрасте старше шести месяцев;

2) о том, что такой пищевой продукт является лишь частью разнообразного питания ребенка;

3) о том, что такой пищевой продукт не должен использоваться как заменитель грудного молока в течение первых шести месяцев жизни;

4) о том, что решение о начале кормления детской смесью для последующего кормления должно приниматься на основе индивидуальных потребностей организма ребенка исключительно по совету независимых от операторов рынка лиц, имеющих квалификацию в области медицины, питания, фармации";

В маркировке, представлении и рекламе детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления указывается информация о безусловном преимуществе грудного вскармливания.

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Новые требования к детскому питанию, прописанные в законе, будут введены в действие с 13 мая 2022 года.