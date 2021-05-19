Банкам разрешили списывать средства со счетов должников: Как это работает и сколько денег можно потерять

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Потерять средства с карты можно из-за задолженности за коммунальные услуги или алименты

В апреле в Украине заработал новый порядок взыскания задолженностей с физических лиц. Государственным исполнителям открыли доступ к банковским счетам должников и информации о балансе на карточках. Поэтому, списывать средства в счет погашения долгов смогут без согласия и ведома должника.

Подробнее о новой процедуре взыскания задолженности в материале "Першого Незалежного" далее.

Что и зачем изменили в процедуре списания долгов с карты должника

Возможность списывать средства с банковских счетов тех, кто имеет определенные задолженности, существует в Украине давно – еще с 2018 года. Ее ввели с внесением изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве". Применять новую норму начали в 2019 году исключительно в отношении должников по алиментам и только после разработки Минюстом порядка такого списания средств.

Взыскание долгов по алиментам было настроено автоматически. Такой шаг продемонстрировал - автоматизированная система исполнительного производства способна эффективно взаимодействовать с государственными реестрами и структурами. Поэтому теперь к неплательщикам алиментов добавились и другие категории должников, с чьих карточек государство автоматически будет списывать деньги.

Национальный банк Украины еще в феврале этого года обязал банки предоставлять органам исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии средств на счетах должников. А уже в марте Минюст обнародовал приказ о расширении перечня должников, с чьих карточек долги будут списаны автоматически, - это все, в отношении кого будут открыты исполнительные производства.

Новый порядок взыскания средств со счетов будет распространяться на долги по:

коммунальным услугам;

алиментам;

неуплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения;

просрочке в уплате кредитов;

возмещению убытков, причиненных ДТП или заливкой квартиры;

налоговому долгу по уплате единого социального взноса;

задолженности по выплате зарплат сотрудникам;

долгу по уплате авторских прав;

долгу по уплате арендной платы за пользование государственным и коммунальным имуществом;

долгу по аграрным распискам;

долгу по выплате дивидендов.

Между тем в Национальном банке отмечают, что арест могут наложить и на так называемые социальные счета. Это те, на которые поступает заработная плата, стипендия, пенсия и социальная помощь.

Также Минюст разработал и утвердил правила, в соответствии с которыми украинские банки по требованию органов государственной исполнительной службы и / или частных исполнителей должны предоставлять данные о состоянии счетов должников.

Причина нового автоматизированного порядка списания средств со счетов всех должников – на поверхности. Взыскание будет происходить в электронном виде, а значит – быстрее и прозрачнее, минуя "человеческий" фактор. Так, взыскатели гораздо быстрее будут получать средства, которые пойдут на погашение задолженностей, а должникам будет выгоднее выполнять решения судов самим, не дожидаясь принудительного взыскания денег с карты.

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Новая процедура списания долгов с карты должника

Цепочка обращений по взысканию денег должника со счета в банке теперь будет выглядеть так:

Государственный или частный исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) создает требование на получение данных о наличии и состоянии счетов должника. Такое требование он направляет в банки, в которых должник имеет счета.

Информационная система банков с помощью системы автоматизированного ареста средств раз в час в течение рабочего дня выполняет запрос о наличии требований от исполнителей.

После получения требования информационная система банка немедленно:

а) формирует уведомление о принятии требования к исполнению и отправляет его в АСВП;

б) информирует ответственное лицо банка о необходимости выполнения соответствующих процедур.

После получения требования в информационной системе банка формируется уведомление, с данными о наличии и состоянии счетов должника. Такое сообщение отправляется в АСВП. (Если банк отказывает в предоставлении данных по счету должника, информационная система банка отправляет к АСВП обоснование причин отказа).

С помощью АСВП исполнитель выносит постановление об аресте средств и заверяет его квалифицированной электронной подписью.

После этого уполномоченный работник банка выполняет постановление об аресте средств и в системе автоматизированного ареста сообщает об этом исполнителю.

Банк принудительно списывает средства со счета должника и перечисляет их на счет органа государственной исполнительной службы / частного исполнителя. Оттуда деньги поступают к взыскателям.

Исполнитель обязан уведомить должника заказным письмом, что в отношении него существует исполнительное производство. При этом исполнителю, чтобы начать процесс принудительного взыскания денег, вовсе не нужно ждать, пока должник получит такое уведомление.

К системе автоматического списания уже подключены 7 банков (из 73-х, которые существуют в Украине): "Таскомбанк", "ПриватБанк", "Универсал Банк", "Монобанк", "Оксі банк", "Банк Восток", "Индустриалбанк", "ПроКредит Банк". Еще 44 банковских учреждения тестируют новую автоматизированную систему. Если банк еще не подключен к автоматической системе исполнительного производства, он в любом случае должен исполнить постановление об аресте счетов, но в бумажном виде – конечно, это гораздо более длительный процесс.

Сколько денег будут списывать у должников

Списать долги могут у тех, кто попал в Единый реестр должников – сейчас туда внесено 5,5 миллионов долгов. Большинство из них - это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

Если денег на счету у должника много, арестуют лишь ту сумму, которую должнику нужно вернуть, тогда как остатком человек сможет свободно пользоваться.

Кстати, должникам придется отдать не только деньги, которые они непосредственно задолжали, но и исполнительный сбор, расходы на исполнительное производство, штрафы (если они накопятся) и вознаграждение частного исполнителя (если дело ведет именно он, а не государственный исполнитель).

Но если средств на счете должника не хватает для покрытия долга, деньги, которых не достает, взыщут за счет иного имущества.

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Учитывая решимость Министерства юстиции и активное внедрение украинскими банками новой системы, должникам выгоднее покрывать свои задолженности до того, как другая сторона обратится в суд. Если это уже произошло, то стоит оплатить долг сразу, чтобы не ждать его принудительного исполнения. Это сохранит должнику деньги – ему не придется платить штрафов, расходов и судебных сборов.