Автобусные туры по Украине: Сколько стоит доехать до Карпат и других туристических мест

Преимущества и недостатки туров, цены и маршруты

Автобусные туры - один из популярных видов путешествий Фото из открытых источников

В последние годы автобусные туры по Европе довольно популярны. За небольшие средства они позволяют посетить сразу несколько стран: Польшу, Германию, Италию, Испанию, Австрию и тому подобное.

В Украине туроператоры тоже предлагают такой вид услуг. И он вызывает довольно много вопросов. Какие есть виды автобусных туров, сколько они стоят и стоит ли путешествовать таким образом, читайте далее в нашем материале.

Виды автобусных туров и стоит ли их брать

Путешествия автобусами не новы для украинцев. Такие туры можно условно разделить на несколько видов:

Однодневные;

Многодневные;

Горнолыжные;

Маршруты по областным центрам.

Также есть тематические туры. Они предусматривают путешествия на 14 февраля или ознакомление с кухней определенных регионов. Все поездки по Украине объединяет один важный вопрос: какие плюсы и минусы ждут туристов.

Карта достопримечательностей Украины Фото из открытых источников

Среди положительных моментов можно выделить следующие:

Не нужно стоять в очередях на пограничных пунктах;

Невысокие цены и множество направлений;

Насыщенные экскурсионные программы;

Нередко автобусные туры предусматривают не просто осмотр достопримечательностей в крупных городах, но и путешествия по интересным локациям областей.

Сегодня многие автобусы имеют комфортабельные кресла и Wi-Fi

Несмотря на то, что это один из самых бюджетных способов путешествовать, он имеет определенные недостатки. Например, если вы путешествуете сами, то есть большая вероятность, что вам придется жить в отеле с незнакомыми людьми. К тому же, вы не сможете решать самостоятельно, куда пойти и что делать. В конце концов, автобусы могут сломаться в пути.

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Как выглядят современные автобусы Фото из открытых источников

Однодневные туры

Это один из самых популярных видов поездок в Украине. Они доступны в большинстве областных центров: Одессе, Киеве, Харькове, Львове и других городах. Цена путешествий стартует в среднем от 400 грн и достигает 1500 грн. Специально для вас краткое описание предложений различных компаний из Киева, которые можно найти в свободном доступе:

Гранитные скалы и музей космонавтики. Посещение озера в г. Коростышев на Житомирщине, которое расположено между скалами. Туристов также ждет поездка в областной центр. В Житомире туристам предлагают осмотреть Музей космонавтики им. С. Королева, где немало моделей техники, макетов кораблей и предметов, созданных для невесомости. Поездка стоит от 690 грн.

Коростышевский карьер на Житомирщине find-way.com.ua

Имения и дворцы Харьковщины. Туроператор предлагает посетить усадьбу Шидловских, территорию которой российский император Александр III объявил заповедной в 1891 году. Также предполагается поездка в Шаровку, где расположен дворец Кенига – сооружение конца ХІХ века. Там есть парки, где растут 600-летние дубы, ясени, голубые ели. Цена тура от 420 грн.

Дворец Кенига в с. Шаровка Харьковской области find-way.com.ua

Экскурсия в Чернобыль из Киева на день. Туристы смогут увидеть укрытие над четвертым реактором, посетить секретный объект "Дуга-1" и Ильинскую церковь. Стоимость поездки составит 1290 грн.

Радиолокационная станция " Дуга-1" Фото из открытых источников

На самом деле однодневных туров гораздо больше. Можно поехать во Львов за 1000 грн, парк "Залесье" на Киевщине за 350 грн, где живут аисты, лебеди, цапля серая и немало других.

Многодневные туры

Такой вид поездок длится от двух дней до нескольких недель. Цены на них колеблются от 2600 грн до 5000 грн. Впрочем, они охватывают немало интересных мест. Например, одна из компаний предлагает тур "Удивительное Закарпатье" на 5 дней за 3200 грн. Он охватывает такие локации:

Замок Паланок в Мукачево. Типичная средневековая крепость, которую создали для защиты торговых путей. В нем, по легендам, бродит призрак правительницы Софии Батори, которая убивала детей.

Замок Паланок в Мукачево Закарпатской области Фото из открытых источников

Город Берегово. Он славится винным фестивалем, который из года в год проходит весной. Термальные воды также привлекают туристов. Довольно известной достопримечательностью города является винный погреб.

Винные погреба Фото из открытых источников

В остальные дни предполагается экскурсия в Ужгороде, посещение сыроварен и старых крепостей. Есть также экскурсии из Львова в других направлениях в пределах 1500 грн. Нередко можно наткнуться на маршруты, которые включают следующие достопримечательности:

Бакота Хмельницкой области, где расположен затопленный город, вместо которого сегодня течет река Днестр;

Бакота Хмельницкой области Посети

Каменец-Подольский. В нем находится известная крепость, замковый мост, где когда-то казнили гетмана Юрия Хмельницкого, и национальный природный парк "Подольские Товтры" с редкими животными и растениями, которые занесены в Красную книгу Украины.

Каменец - Подольская крепость в Хмельницкой области Фото из открытых источников

Если вы хотите поехать из Львова на север Украины, например, в Чернигов, то поездка будет стоить от 2000 грн. Стандартная продолжительность таких туров - 3 дня и 2 ночи. Проще всего брать их из столицы и Львова. В Харькове и Днепре не очень много возможностей, чтобы выбрать многодневный тур.

Горнолыжные туры

Когда мы говорим о горах, сразу вспоминаем Карпаты. И не зря. Именно сюда немало разных туров: продолжительностью от одного дня до нескольких дней. Цены на них разные. Например, один из туроператоров предлагает поездку на два дня за 2000 грн из Киева. Взамен туристам предлагают жилье в с. Микуличин Ивано-Франковской области и питание в отеле. Впрочем, в стоимость не входит аренда снаряжения, если вы хотите покататься на лыжах, и экскурсии по Карпатам.

Украинские Карпаты зимой Фото из открытых источников

Если вы хотите поехать на 5 дней, то это обойдется в 3400 грн. Обычно предлагают поехать на курорт Драгобрат, где свежий воздух и есть все, что нужно для зимнего отдыха. Он расположен на высоте 1300-1400 метров над уровнем моря, примерно в 18 км от с. Ясини Закарпатской области. Именно здесь покров снега сохраняется вплоть до мая. Туристам предлагают номера на двоих и еду в отеле. Карпатские чаны, сауны и бани оплачиваются дополнительно.

Фото из открытых источников

Так что выбирать автобусный тур или нет - зависит от вас. С одной стороны, это прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми и посмотреть много памятников, но с другой - плотный график и зависимость от соседей. Поэтому можно просто путешествовать по Украине любым способом.

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