Авиа, пересечение границ и ближайшие фестивали: Самое интересное из мира туризма Украины и не только

Куда летают украинские лоукостеры, фестивали в Умани и новости туризма

Самолет WizzAir Фото из открытых источников

Лето – это время приключений и новых увлечений. Именно в этот период можно путешествовать в любые уголки не только Украины, но и за ее пределами. Также лето – период фестивалей и других важных событий.

Именно поэтому мы создали для вас особую подборку, чтобы вы были в курсе всего. В ней есть все о ценах и направлениях популярных авиакомпаний, новых правилах пересечения границ и других особых событиях из мира туризма. Обо всем читайте дальше.

Инсайды от авиакомпаний: направления, цены и предложения

Предложения от "МАУ". Международные украинские авиалинии предлагают несколько интересных направлений на период лета и осени:

Киев-Ларнака (Кипр), от 2223 грн в одну сторону. Даты бронирования – июль и август. В июне стоимость от 2800 грн.

Киев-Сплит (Хорватия) – Киев. Второго июня возобновили рейсы в этом направлении. А потому путешественники смогут отдохнуть на море. Даты бронирования - все месяцы лета и сентябрь. Стоимость билетов в одну сторону от 3218 грн.

Преимущества рейса в Хорватию: в цену билетов уже добавлена стоимость за багаж весом до 23 кг.

Недостатки: вылеты несколько раз в месяц.

Самолет WizzAir Скриншот ZIK

WizzAir. Венгерская бюджетная авиакомпания предлагает билеты от 339 грн из Харькова в Милан. Даты бронирования – июнь, июль и август.

Акции от WizzAir Скриншот ZIK

Windrose. От этой украинской авиакомпании есть выгодное направление в Херсон. Из аэропорта Киев-Борисполь долететь можно по цене всего 639 грн. Время в полете - 1 час 35 минут.

Для сравнения: билеты на автобус стоят от 440 грн, но в пути нужно провести более 10 часов.

Также с 26 июня авиакомпания начинает осуществлять рейсы в Черногорию. Билеты в Тиват можно приобрести по цене от 7165 грн в обе стороны. Стоимость багажа до 23 кг тоже учтена в стоимость.

Авиа в Херсон Фото из открытых источников

Границы, их пересечение и другие нюансы

Франция. С 9 июня Франция открывает границы для путешественников. Обязательный ПЦР-тест для жителей ЕС отменяется. Привитых туристов из Украины тоже ждут. С собой нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Путешественников без вакцинации ждет антиген-тест по приезду и недельная самоизоляция. Кроме того, въезд этой категории граждан разрешен только при условии серьезной необходимости.

Новости по теме: Франция открывает границы для привитых туристов: Каковы условия въезда для украинцев

Франция Фото из открытых источников

Испания. С 7 июня Испания открывает границы для привитых туристов. Как и в случае с Францией вакцинирование должно быть медицинским препаратами, одобренными в ЕС: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Путешественники должны заблаговременно заполнять формуляр на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/. Также есть вариант воспользоваться приложением Spain Travel Health. В нем вы получите QR-код, который необходим для контроля перед посадкой в самолет.

Испания Фото из открытых источников

Колумбия. Приказ Министерства здравоохранения Колумбии №777 указывает на то, что иностранным гражданам отрицательный результат ПЦР-тестирования больше не нужен. Это касается туристов, путешествующих воздушным транспортом.

Использование приложения Corona App тоже не является обязательным. Украинцы должны регистрироваться на сайте миграционной службы Колумбии не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, чтобы попасть в страну.

Отдых в Колумбии Фото из открытых источников

Перу. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о введении безвизового режима со страной. Предполагаются свободные путешествия с любой целью.

Туристический безвиз уже действует. Путешественники должны делать ПЦР-тест или тест на антиген за 72 часа до прибытия в Перу.

Пейзажи Перу Фото из открытых источников

Лето - время фестивалей

В этом году один из самых масштабных фестивалей Восточной Европы Atlas Weekend пройдет в самом сердце Карпат. Для организации привлекли горнолыжный курорт Буковель.

Теперь гостей ждут 5 фестивалей в период 19, 20, 26 и 27 июня.

Какие группы и исполнители будут:

06. "Друга Ріка", "Ляпис 98", Kozak System, Karna;

06. "Bez Обмежень", "Скрябин", "Фиолет", "Жадан и собаки";

06. Sinoptik, Epolets, "Вагоновожатые", The Hardkiss;

06. Latexfauna, Onuka, Ofliyan, Tvorchi.

Билеты стоят в пределах 400-800 грн.

Atlas Weekend Фото из открытых источников

Также 12 и 13 июня в городе Умань Черкасской области состоится Steak Weekend. Это фестиваль в стиле 50-х годов, где гости могут попробовать жареные стейки. Также в программе предусмотрена выставка ретро-автомобилей, уличная еда и многое другое. Событие состоится на Центральном стадионе.

Цена билетов – 70-130 грн.

Фестиваль в Умани Фото из открытых источников

Другие новости из мира туризма

Donbass Travel. Это название нового проекта. Украинские чиновники планируют создать туры для жителей оккупированных территорий. Целью является продвижение туризма в нашем государстве.

Особое внимание будут уделять безопасности путешественников из ОРДЛО – прилагать усилия, чтобы информация о них не попадала на оккупированные территории.

Въезд в Донецкую область Фото из открытых источников

Украинские сертификаты вакцинации. Согласились признать четыре страны. Об этом сообщил на официальной странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В перечень стран вошли Турция, Грузия, Венгрия и Молдова.

Паспорта вакцинации в ЕС Фото из открытых источников

Чернобыль. Должен пройти путь от зоны отчуждения до зоны возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума выступления на форуме "Украина 30. Экология".

Саркофаг над реакторами Чернобыльской АЭС в городе Припять Фото с открытых источников

Напоследок, семь стран ЕС уже почти неделю выдают паспорта вакцинации или наличия иммунитета против коронавируса. Сейчас это Германия, Болгария, Дания, Греция, Хорватия, Чехия и Польша.

Напоминаем, что ранее выходила подборка новостей туризма, в которой рассказывается о дополнительных "морских рейсах" от "Укрзализныци", авиа в Европу за 8 евро и дешевых автобусных турах по Украине.

Также есть материал о Чернобыле, где можно прочитать о первых путешественниках в "зону" после катастрофы и других нюансах, о которых не очень часто рассказывают туристам.