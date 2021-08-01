Августовские цены на газ в Украине: В каких регионах самые высокие тарифы и чего ожидать осенью

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Максимальная стоимость газа составит 16,99 грн за кубометр

Компании-поставщики газа обнародовали цены на голубое топливо на август. Минимальная стоимость составит - 7,99 грн/куб.м, максимальная - почти 17 грн / куб.об.

Подробнее о стоимости голубого топлива и прогнозах на осень рассказываем далее.

Сколько будет стоить газ в августе

На следующий месяц только три компании установили тариф на голубое топливо на уровне годового. Это поставщики "Газпостачсервис", "Паливэнерго" и "Прикарпатье энерго трейд".

Другие компании установили следующие цены на газ в августе:

При этом, цены указаны без учета стоимости доставки природного топлива. Эту услугу потребители платят отдельно операторам газораспределительных сетей (облгазам) согласно действующим тарифам на доставку газа.

Какие варианты оплаты газа можно выбрать

С 1 мая 2021 года в Украине начала действовать летняя цена на газ. Она варьируется от 7,80 гривен до 13,50 гривен за кубометр и зависит от предложений различных поставщиков.

Компании фиксируют цену на год и не могут ее увеличивать в течение 12 месяцев - только снижать.

У некоторых поставщиков, кроме годового и месячного тарифа еще есть сезонное предложение. Самый низкий сезонный тариф предлагает компания "Топэнерго", который составляет 6,99 гривни за кубометр газа и соответствует предельной цене, которую правительство устанавливал зимой и весной 2021 года. Преимущественно сезонные предложения от газопоставщиков колеблются от 6,99 до 9 гривен за кубометр газа.

Чего ожидать украинцам осенью

Из-за резкого подорожания газа в Европе украинцам также стоит быть готовыми к очередному повышению тарифов на голубое топливо, а также на тепло и горячую воду в новом отопительном сезоне. Подробнее о ситуации на европейском газовом рынке можно узнать здесь.

На европейских хабах стоимость газа уже превысила отметку в 450 долларов за 1000 кубометров. Для украинских потребителей это означает, что цена за 1000 кубометров достигнет 17 000 гривен, или 17 грн за один кубометр газа.

Однако Денис Шмыгаль ранее отмечал, что украинцы не почувствуют значительных ценовых колебаний. Он напомнил, что в мае в Украине запустили годовой продукт на газовом рынке. "Мы обезопасили людей от резких скачков цен. Потребители "Нафтогаза", например, сейчас платят 7 грн 96 копеек за кубический метр", – сказал Шмыгаль.

А вот повышение стоимости отопления и горячей воды уже анонсировали. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал, что это произойдет уже с 1 октября, потому что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ, а последний катастрофически дорожает.

Так, с 1 октября киевляне будут платить за:

теплоснабжение - 2151,77 - 2433,90 грн/кв. м за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение – 109,55 – 122,17 грн/куб.об;

отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн / кв. м.

В Кабмине предположили, что стоимость отопления и горячей воды в 2021 году вырастет на 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.