Авария с украинским автобусом в Румынии и результаты саммита НАТО: Главное на утро 15 июня

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Фото из открытых источников

Накануне в Румынии случилось дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, в котором находились украинцы. Не обошлось без жертв.

Среди прочего стоит отметить, что в понедельник состоялся саммит лидеров государств НАТО, на котором среди других вопросов обсудили и ситуацию в Украине и вероятное вступление страны в Альянс.

О главных новостях утра 15 июня рассказываем подробнее.

Авария с украинским автобусом в Румынии

Вблизи румынского города Недлак у границы с Венгрией в дорожно-транспортное происшествие попал микроавтобус с украинцами. Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник.

ISU Arad

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 17 человек, 16 из них из Украины и один из Молдовы. Среди пассажиров также был 8-летний ребенок.

В МИД Украины сообщили о двух погибших в аварии.

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Первый приговор бывшим беркутовцам

Суд постановил первый приговор бывшим бойцам специального подразделения "Беркут" в делах, касающихся преступлений против участников Революции достоинства.

Сергей Пономарев / The New York Times

До трех лет лишения свободы осудили экс-бойцов Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоню по ч. 2 ст. 365 (превышение полномочий) Уголовного кодекса.

В частности, бывших правоохранителей осудили за разгон участников Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Саммит НАТО

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.

На саммите было подтверждено обещание принять Украину через выполнение плана действий относительно членства в НАТО. В то же время в НАТО настаивают на внедрении реформ в Украине.

Фото из открытых источников

Также призвали Россию прекратить финансовую и военную поддержку боевиков на Донбассе. Саммит НАТО также подтвердил полную поддержку деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины.

К тому же, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает Украину. По его словам, НАТО окажет Украине помощь со вступлением в Альянс.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 15 июня в Украине обнаружили 2 992 224 случая коронавируса, 2 136 176 человек выздоровели, 51 769 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 1 014 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 43 ребенка и 51 медработник. За сутки умерло 77 человек, выздоровело – 5 511 пациент, госпитализирован 401 человек.

В мире по состоянию на утро 15 июня обнаружили 177 036 242 случая коронавируса, 161 233 145 человек выздоровели, 3 827 850 - умерли.

В Российской Федерации ученые обнаружили оригинальные мутации коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов еще изучаются.

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Изменение графика массовой вакцинации в Киеве

На этой неделе из-за праздников и длинных выходных вакцинацию в столичном МВЦ перенесли на четверг и пятницу, 17 и 18 июня. Предварительная запись через сайт helsi.me начнется утром во вторник, 15 июня.

К тому же, в Минздраве отметили, чтобы получить прививку от COVID-19 в центре вакцинации, гражданам не нужна прописка.

Пожар на химическом заводе в США

В городе Роктон, в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

Пожар на химзаводе в США CNN

Пожарная служба Роктона издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 14 июня на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения зафиксировали вблизи Новотошковского, Водяного, Павлополя, Луганского.

Боевых потерь в результате обстрелов среди наших воинов нет. 14 июня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

По состоянию на 07:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня ливень минует только Львовскую и Волынскую области, в других регионах - грозы и шквалы.

На западе температура воздуха днем составит +21...+26, а ночью +10...+15. На севере страны днем ожидается +24...+26, а ночью +13...+15. На востоке страны синоптики прогнозируют днем +25...+27, а ночью +14...+16.

Прогноз погоды на 15 июня Укргидрометцентр

На юге температура воздуха днем составит +24...+26, а ночью +14...+17. В центре передают днем +24...+27, а ночью +13...+16.

В Киеве сегодня тоже будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24...+26, а ночью +14...+16.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook самым интересным стал комментарий народного депутата Украины предыдущих созывов Елены Бондаренко о будущих последствиях деятельности президента Украины Владимира Зеленского.

Колись Зеленський дуже пошкодує за те, що наробив в Україні, - Бондаренко ????Колись Зеленський дуже пошкодує за те, що наробив в Україні, - Бондаренко ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Воскресенье, 13 июня 2021 г.

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