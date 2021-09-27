Архитектура, бани и серфинг на реках: Как провести время в Мюнхене, чтобы никогда не забыть этот город

Что посмотреть за день: парки, соборы и не только

Достопримечательности в Мюнхене коллаж ZIK

Германия - это страна, которая переживала взлеты и падения. Ее история длинная и не менее запутанная, чем украинская. И сегодня она является одним из политических центров Европейского Союза. Кроме того, ежегодно туда отправляются тысячи путешественников из Украины. Довольно популярное место для путешествий - Берлин.

Но на самом деле Германия - это огромная территория. Поэтому сегодня мы предлагаем посетить один из уголков страны - город Мюнхен. Почему стоит сюда ехать, что там смотреть и как провести время, читайте далее в нашем материале.

Чем особенный Мюнхен

Мюнхен расположен на реке Изар, в федеральной земле Бавария. Это третий по величине город Германии. Здесь проживает более 1,4 миллиона человек. В городе туристов ждут старинные соборы, дворцы, парки и рестораны с местной кухней.

Впрочем, современный Мюнхен - это не только о культурных достопримечательностях, но и об образовании. В нем расположено немало известных университетов. Не стоит забывать и о Баварской государственной библиотеке, в которой насчитывается до 10 миллионов томов.

А еще город славится своими большими пивоварнями. Именно они поставляют пиво на Октоберфест – всемирно известный праздник напитков, кренделей и других блюд. Проходит этот фестиваль ежегодно в конце сентября - начале октября.

Как выглядит фестиваль "Октоберфест" Фото из открытых источников

Что стоит посмотреть в городе туристам

Мариенплац. Является центром и сердцем города. Именно здесь расположены старая и новая ратуши. Также есть фонтан Фишбрунен - его первую версию установили еще в XIII веке. Можно прогуляться по историческому рынку и увидеть много других достопримечательностей. Стоит обратить внимание и на колонну "Мариензойле".

Фрауэнкирхе. Расположен в центре Мюнхена. Является культовым сооружением. В то же время это самый высокий собор в Мюнхене и символ города. Построен в готическом стиле. Период возведения - ХV-XVI века. Фрауенкирхе может вмещать одновременно до 20000 прихожан. Впрочем, иллюзию значительно меньшего пространства создают 22 колонны. В последнее время внутри также появилось немало лавок. В крипте церкви похоронено немало представителей южногерманской династии Виттельсбахов.

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Фрауэнкирхе в центре Мюнхена Фото из открытых источников

Одеонсплац. Расположена на Odeonsplatz, 1. Площадь заложили еще во времена короля Баварии Максимилиана І. В ее оформлении принимал участие известный немецкий архитектор, художник и писатель Лео фон Кленце. Сегодня здесь расположен дворец и конный памятник королю Людвигу І. А еще в южной части есть лоджия Фельдгеррнгалле. Ее возвели в 1841-1844 годах. Образцом для нее стала флорентийская лоджия Ланчи. А еще именно здесь 9 ноября 1923 года остановили марш путчистов во главе с Адольфом Гитлером.

Одеонсплац Фото из открытых источников

Театинеркирхе. Входит в архитектурный ансамбль Одеонсплац. Это коллегиальная церковь святого Каетана Тиенского. Именно она была первым храмом в стиле итальянского барокко, который возвели за северной стороной Альп. Построена в 1663-1690 годах.

Театинеркирхе на Одеонсплац в Мюнхене Фото из открытых источников

Национальный театр Мюнхена. Расположен на плоде Макса Иосифа. Построен в стиле неоклассицизма в первой половине XIX века. За период существования был дважды разрушен и восстановлен. Сегодня в здании проводят спектакль из балета, оперы и просто концерты.

Королевская площадь. Расположена на Königsplatz, 1. Является памятником в стиле неоклассицизма. Возведена в XIX веке. Работы выполнял Карл фон Фишер по заказу короля Людвига І. В то же время за процессом следил Лео фон Кленце. За основу площади взяли Акрополь в Афинах.

Самой известной она стала во времена Третьего Рейха. Здесь проходили массовые собрания нацистов. Brown House, национальная штаб-квартира НСРПН в Германии был расположен по адресу Бриннерштрассе, 45, рядом с площадью. Кроме того, на ее восточном конце возвели два храма в неогреческом стиле. Позже их уничтожила армия США.

Самой интересной из достопримечательностей Второй мировой войны является мюнхенская высшая школы музыки и театра. В ней подписали известное Мюнхенское соглашение. Этот документ предусматривал уступку Чехословакией Судетской области.

Мюнхенская Высшая школа музыки и театра Фото из открытых источников

Где отдохнуть на природе

Хофгартен. Это парк в стиле барокко в центре города. Заложен в начале ХVII веке. Главным входом сюда являются ворота, которые обращены в церковь Театинеркирхе - первое творение архитектора Лео фон Кленце в Мюнхене. На севере парка вы найдете фрески немецкого художника Петера фон Корнелиуса. Они рассказывают об истории дома Виттельсбахов.

В то же время на юге можно увидеть фасад Мюнхенского дворца-резиденции. В его восточной части работает Баварская государственная канцелярия. Центром композиции выступает павильон с названием "Храм Дианы" 1615 года. В нем иногда танцуют сальсу, танго и играют уличные музыканты. Во время Второй мировой войны Хофгартен разрушили. Восстановленный парк предстает перед туристами как смесь исходно проекта в сочетании с английским стилем.

Олимпийский парк. Расположен на Spiridon-Louis-Ring, 21. Построен к Олимпийским играм 1972 года, которые проходили здесь. Он до сих пор является большой площадкой для культурных, общественных и религиозных мероприятий. Имеет четыре зоны. Обычно немало туристов посещают Олимпийскую башню. Из нее видны пейзажи реки Изар и не только.

Олимпийский парк Фото из открытых источников

Английский сад. Один из крупнейших парков в мире. Его площадь - 4,17 км², протяженность – 5,5 км, создан в 1792 году. При его проектировании использовали архитектурный стиль английского ландшафта - отсюда и название. Является одним из первых в Европе, куда разрешили вход всем посетителям. Здесь есть немало достопримечательностей: китайская башня, Моноптер и здания ХVIII века. Украшение сада - сеть разветвленных водоемов. Это великие озера, ручьи и тому подобное. Они питаются водами реки Изар. В некоторых местах даже разрешен серфинг.

Что еще делать в городе туристам

Если вы впервые в Мюнхене, то стоит обязательно сделать несколько вещей:

Посетить Мюллерову народную купальню - здание рекреационно-развлекательного назначения на правом берегу Изара. Внутри есть бассейн и Римско-ирландская баня. А само сооружение является памятником архитектуры 1897-1901 годов в стиле модерна.

Взглянуть на пойменные луга реки Изар – любимое место отдыха горожан в любое время года.

Пейзажи реки Изар Фото из открытых источников

Прогуляться по территории дворца Нимфенбург - памятником ХVII века в стиле барокко. Раньше служил главной летней резиденцией правителей Баварии - династии Виттельсбахов. Сегодня это одно из самых посещаемых мест Мюнхена.

Напоследок, не забывайте о киностудиях, зоопарке и уникальных фруктовых рынках.

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных местах Германии, в котором рассказывается об острове Зильт с песчаными дюнами, Ваттовом море и уникальном Бастайском мосте из песчаника.

Также есть материал о замке Нойшванштайн в землях Юго-западной Баварии, где можно прочитать о его уникальной истории, связи с королем Людвигом II "Сумасшедшим" и не только.