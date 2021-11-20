Арест счетов из-за долгов: Почему госисполнители в Украине прибегают к радикальным действиям и как разблокировать средства

Средства с банковских карт автоматически не списывают, однако блокируют весь счет

Минюст разрешил финансовым учреждениям автоматически списывать задолженности у украинцев из открытых источников

В Украине значительно упростили механизм возврата задолженности. Так, если гражданин не оплатил вовремя штраф, алименты или коммунальные услуги, эта сумма может быть заморожена на банковском счете, даже на нескольких, если средств на одном недостаточно.

Однако практика использования алгоритма показала, что блокируются не только определенные средства, но и счета полностью.

Подробнее о правилах ареста средств на банковских счетах должников и как их разморозить рассказываем далее.

Какие банки блокируют счета за долги

В июле 2021 года полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволяет арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.

В апреле 2021 года Нацбанк обновил свои положения по раскрытию банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, но и их номера и остатки средств на них.

В то же время Минюст разрешил использовать автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, что касаются уплаты алиментов, как было раньше.

Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

Так, 18 банков из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Перечень банков выглядит так:

"ПриватБанк"

"Универсал Банк"

"Окси Банк"

"Таскомбанк"

"Индустриалбанк"

"Банк Восток"

"ПроКредит Банк"

"Львов"

"Конкорд"

"Райффайзен Банк Аваль"

"Кредобанк"

"ОТП банк"

"Идея Банк"

"МетаБанк"

"Украинский капитал"

"Агропросперіс Банк"

"УкрСиббанк"

"Радабанк"

В соответствии с приказом Министерства юстиций о блокировании банковского счета арестовывать должны сумму, соответствующую размеру долга или штрафу. А на практике украинцам блокируют карты. Под блокировку могут попасть любые счета - зарплатные, с социальными выплатами, стипендиями и даже пенсионные. Хотя по закону лишать украинцев социальных выплат нельзя.

Алгоритм блокировки счетов: теория и практика

Согласно приказу Минюста процедура блокировки счетов должно работать следующим образом:

Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСиП) будет создавать и направлять в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов украинца-должника

Оперативно, в течение часа, банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять Исполнителю соответствующую информацию

Исполнитель с помощью АСиП будет создавать и направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств

После этого банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом Исполнителю

Исполнитель с помощью АСиП будет создавать и направлять в банк платежное требование на принудительное списание средств (при наличии средств на счете должника)

Банк принудительно спишет средства со счета (или счетов) должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя

После этого средства будут направлены взыскателю

На практике людям просто блокируют все банковские счета. Многие оказываются в патовой ситуации, поскольку ждут поступления, например, зарплаты на карту, чтобы оплатить задолженность. И, как только деньги поступают на счет, они оказываются заблокированы банком полностью.

Почему украинцам блокируют счета

Проблема, по мнению экспертов, заключается в отсутствии четкого распределения счетов на зарплатные, социальные, пенсионные. По словам частного исполнителя Александра Сивокозова, исполнитель может накладывать арест на счет, не зная какой он. "А уже банк должен смотреть историю поступления денег, и если это соцвыплаты, то не замораживать счет. Но банкам лень этим заниматься, поэтому у людей блокируются счета полностью, и потом возникают проблемы", - пояснил эксперт.

Фото из открытых источников

По словам адвоката Ольги Перекрест, проверять назначение счета должны банки, потому что судебным исполнителям все равно, откуда поступают средства. Но банки этого чаще всего не делают.

Кроме того, если на карту или счет поступают не только социальные выплаты или зарплата, но и простые переводы – такой счет уже не считается чисто Пенсионный, зарплатным или социальным.

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Как разблокировать счета

В случае блокировка счета нужно сначала обратиться в банк, в котором обслуживается счет и выясните причины блокировки. Банк сообщит, что средства на счете арестованы на основании постановления государственного/частного исполнителя. Во многих банках такая информация уже отображается в мобильном приложении. Если взыскание происходит на основании судебного решения – стоит ознакомиться с его содержанием.

Фото из открытых источников

Далее следует обратиться к исполнителю за информацией, в частности для ознакомления с материалами исполнительного производства. Это важно, чтобы понять основания возникновения долга, в отношении которого открыто производство и наложен арест на средства.

Далее есть несколько вариантов развития событий. Первое - оплатить задолженность согласно исполнительному документу для его окончания и снятия ареста. Вторая возможность – это направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста (например, в связи с арестом специальных счетов, предназначенных для получения правительственной помощи).

Кроме того можно обжаловать постановление исполнителя о наложении ареста и/или исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание.