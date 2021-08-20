Анализ отношения Поместных Церквей к "ПЦУ" или Почему "греческий мир" затрещал по швам

Оригинал - на сайте Raskolam.net.

Победоносное шествие "признательной процедуры" в отношении украинского церковного раскола существенно замедлилось. Несмотря на громкие заявления главы "ПЦУ" о том, что в ближайшее время его организацию признают ещё в двух-трёх Поместных Церквях, звучат уже не впервые, однако до дела так и не доходит.

Такая ситуация свидетельствует о том, что среди Поместных Церквей нет однозначного отношения к "Православной Церкви Украины", искусственно созданной Константинопольским патриархом. С церковно-канонической точки зрения, основным препятствием в этом вопросе является отсутствие канонически совершенных и признанных хиротоний у значительной части духовенства украинского раскола.

Мало кто готов просто принять как данность решение патриарха Варфоломея о легализации канонических полномочий епископата "ПЦУ". Это и не удивительно, ведь как можно легализировать то, чего не существовало. На тему "хиротоний" в украинском расколе было написано массу исследовательских материалов, и, что характерно, не только в среде Русской Церкви, но и известными богословами со всего Православного мира.

Фактически, научная церковная среда уже дала ответ на вопрос признания "ПЦУ". Все сходятся в том, что именно канонические хиротонии могут стать основным шагом, который смог бы упростить вопрос их легализации в церковной среде. Однако, как можно понимать из заявлений раскольников, — они на это не пойдут. Таким образом, в большинстве Православных Церквей приняли решение соблюдать канонический порядок. Тем не менее, совсем под другим углом рассматривается этот вопрос, когда в дело включается церковная политика. Именно она, к сожалению, сейчас преобладает над каноническим правом, формируя совсем иную повестку в среде Поместных Православных Церквей.

Церкви "славянского бассейна"

Единым фронтом в отношении "ПЦУ" выступили Поместные Церкви так называемого славянского бассейна. К таким мы относим Русскую, Сербскую, Польскую и Чешских земель и Словакии. О Русской Церкви речи вообще не идёт, поскольку создание "ПЦУ" в своей основе является целенаправленной атакой на русское Православие. Вместе с тем, в разные времена, со дня дарования пресловутого Томоса, интересные процессы наблюдались в Польше, Сербии и Чехословакии (объединили два государства не по территориальному, а по церковному принципу, — ред).

В первое время, после триумфа украинских раскольников, в этих Церквях однозначно высказались о невозможности признания этой структуры, однако крайне осторожно отнеслись к тому, какую именно характеристику дать роли патриарха Варфоломея в этом вопросе. Впоследствии, только Сербская Церковь назвала действия главы Фанара в Украине "неканоническими". Польская Православная Церковь не осудила патриарха Варфоломея, но категорически отказалась от любых сношений с "ПЦУ". Интересно, что Церковь Чешских земель и Словакии не высказала соборного решения об украинском расколе, ограничившись частными заявлениями Предстоятеля и отдельных представителей епископата. Синод этой Церкви принял решение воздержаться от оценок этой ситуации, до разрешения вопроса на всеправославном уровне.

Справедливости ради, стоит отметить, что даже в среде епископата ПЦЧЗС нашлись те, кто поспешил публично признать "ПЦУ". Так, 20 ноября 2019 года, епископ Шумперкский Исаия (Сланинка) принял участие в "богослужении" в Михайловском соборе ПЦУ в Киеве. Узнав об этой ситуации, Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии осудил действия епископа Исаии, пригрозив, в случае её повторения, санкциями Синода.

Как бы то ни было, период турбулентности в среде этих Церквей прошёл. Несмотря на то, что каждого из Предстоятелей по несколько раз успел посетить специальный представитель США по вопросам свободы вероисповеданий, славянские Церкви остались непреклонны, неоднократно высказав свою поддержку Украинской Православной Церкви и Её главе – митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Их позиция была подтверждена и в этом году, когда представители этих Церквей приняли участие в торжествах, приуроченных к очередной годовщине Крещения Руси.

"Балканские" Церкви

Албанская и Болгарская Православные Церкви сразу после создания "ПЦУ" были максимально сдержаны в оценках, как в отношении действий патриарха Варфоломея, так и к церковной ситуации в Украине. Причиной тому – серьёзное влияние Константинопольского патриархата на эти географические территории, которые в разное время были подчинены именно ему. Предстоятель Албанской Церкви архиепископ Анастасий вообще разразился критикой в отношении патриархов Варфоломея и Кирилла, обвинив первого в односторонних действиях в Украине, а второго – в нежелании идти на уступки в отношении украинского церковного вопроса. Тем не менее, в Албанской Церкви заявили о том, что украинские раскольники лишены благодати, а церковный кризис в Украине можно разрешить только на Всеправославном собрании.

После этого со стороны Албанской Церкви больше не звучало никаких заявлений на эту тему. Разве что, стоит вспомнить опровержение представителем архиепископа Анастасия заявления Думенко о том, что "ПЦУ" вскоре будет признана Албанской Церковью. Это заявление было опубликовано в начале 2021 года и, по заверению албанской стороны, в позиции Предстоятеля и Синода АПЦ ничего не изменилось.

С придыханием встречают в Украине новости об очередном заседании синода Болгарской Церкви. С 2019 года эта Поместная Церковь так и не высказала своего отношения к "ПЦУ" и украинскому церковному кризису. Вместе с этим, стоит отметить, что в среде епископата БПЦ образовалась весьма существенная коалиция, поддерживающая именно каноническую УПЦ. По крайней мере, публичных оппонентов у этой группы в Болгарии нет.

Последние публичные заявления представителей Болгарской Православной Церкви по поводу украинского раскола звучали в начале 2021 года и были спровоцированы упомянутым выше заявлением главы "ПЦУ" о "скором признании" его структуры рядом Поместных Церквей, в список которых он включил так же и БПЦ. Митрополит Ловчанский Гавриил сказал следующее: "Священный Синод БПЦ назначил епископскую комиссию для детального изучения вопроса, связанного с расколом в Украине, и презентации соответствующего доклада на заседаниях Синода Болгарской Церкви. Пока такого отчета не было". В своём комментарии митрополит Гавриил также ещё раз подтвердил свою православную позицию в отношении украинского раскола: "Я, как епископ и митрополит БПЦ, категорически заявляю, что в Украине существует только одна священная каноническая Церковь. И это Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием".

Таким образом, позиция "балканских" Церквей больше в пользу УПЦ, чем "ПЦУ". Албанцы, очевидно, самоустранились от решения этого вопроса, переложив всю ответственность на виновников его возникновения. Вместе с этим, в АПЦ, даже с учётом существующего кризиса в Православии, заявили о поддержке в этой ситуации Константинопольского патриарха. Болгары так же не против патриарха Варфоломея, но и не за признание "ПЦУ". Думается, что видные представители епископата этой Церкви, выступившие в поддержку УПЦ, не дадут возможности как-либо развить эту ситуацию в пользу украинских раскольников.

Румыно-Грузинская "пороховая бочка"

Ни холодной и не горячей можно назвать позицию по указанному вопросу представителей Румынской и Грузинской Церквей. Нельзя сказать, что эти Церкви сильно зависимы от каких-то внешних факторов, напротив – они вполне самодостаточны, как внутри своих стран, так и на внешней арене. Однако же отношение Румынской и Грузинской патриархий к украинскому церковному вопросу находится в зависимости от многих факторов.

Если взять к примеру Румынскую Церковь, — ни для кого не секрет, что в связи с территориальной близостью к Украине, она имеет соответствующие притязания на приграничных территориях. Сегодня на территории Черновицокой области Украины находится многочисленная румынская диаспора, составляющая Буковину. Буковинцы – фактически отдельный субэтнос, разговаривающий на румынском языке, придерживающийся румынских традиций и обычаев. Естественно, это сказывается и на церковной жизни. Хотя Буковина в большинстве своём представлена именно приходами Украинской Православной Церкви, в этих храмах Богослужения проходят на румынском языке и по румынской традиции.

Именно этим фактором пользуются в "ПЦУ", предлагая румынам, в замен на признание, передачу значительной части приходов в Буковине, для создания на этой территории некоего викариатсва под контролем Румынской Церкви. Предложение, надо сказать, заманчивое, особенно учитывая тот факт, что Румынская Церковь является передовиком в вопросе организации заграничных викариатств и обустройства богослужебной жизни своих диаспор. Сложно сказать, рассматривается ли такое предложение в Бухаресте в серьёз. Однако, позиция Синода РумПЦ по поводу признания "ПЦУ", в которой вся ответственность за дальнейшее решение ситуации возложена на всеправославный консенсус, больше похожа на некую длительную паузу, чем на внятный ответ на конкретный вопрос.

Справедливости ради стоит отметить, что отдельные представители РумПЦ последовательно придерживаются именно стороны УПЦ в украинском церковном конфликте. На разных уровнях УПЦ и РумПЦ проводит разные встречи и совместные Богослужения. Особенно важную роль в этом процессе играет этническая принадлежность нынешнего Предстоятеля УПЦ, который является выходцем из Буковины. Кто знает, как развивались бы события, будь это кто-то, к примеру, из центральной Украины. Тем не менее, хотя в Бухаресте не переходят "красных линий", позиция РумПЦ остаётся крайне размытой.

Что касается отношения к "ПЦУ" Грузинской Православной Церкви, то оно прямо зависит от взаимоотношений ГПЦ и РПЦ. Виной всему Абхазия и Осетия, которые в своё время, вследствие известных всем событий, отделились от Грузии, не признавая над собой ни светской ни церковной власти Тбилиси. Из-за этого представители ГПЦ регулярно предъявляют претензии РПЦ, обвиняя Русскую Церковь в том, что Её духовенство, пользуясь случаем, постоянно вторгается на каноническую территорию ГПЦ, которая, вне всяких сомнений, так же распространяется и на мятежные республики.

Кроме того, учитывая схожесть политической ситуации в Грузии и Украине, а так же общность политического курса этих государств, имеет место вмешательство в вопрос признания "ПЦУ" Грузинской Церковью со стороны правительства Украины. Летом этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Грузинскую патриархию. Позже, лично министр Культуры Украины Александр Ткаченко признался, что визит топ-чиновников страны к Предстоятелю ГПЦ был продиктован одной целью – склонить патриарха Илию к признанию "ПЦУ".

Уже сам факт того, что в Грузинской патриархии допускают такие встречи, свидетельствует о том, что на грузинском направлении у украинских раскольников есть гипотетические шансы. Более того, сторона ГПЦ, за всё время существования "ПЦУ", ни разу не обмолвилась в адрес последних критично. Никак не прокомментировали в ГПЦ и саму встречу Католикоса и украинских чиновников. Вместе с тем, 25 июня 2021 года Патриарх Илия направил поздравления с днём тезоименитства в адрес Предстоятеля УПЦ. Сохранение дипломатических и церковных отношений ГПЦ и УПЦ являются неплохим, хоть и не очень надёжным, знаком.

"Элинский церковный мир" и его особенности

Самой сложной и неоднородной во всей этой ситуации остаётся именно Элладская церковная орбита. В эту группу мы включаем все Поместные Церкви, которые находятся в прямой или опосредованной зависимости от Константинопольского патриарха. Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский патриархаты, а так же Церкви Эллады и Кипра настолько неоднородны в своём отношении к украинскому церковному вопросу, что о каждой из них можно писать отдельную публикацию. Мы же попробуем сократить имеющуюся по этому поводу информацию до развёрнутых тезисов.

По сути, эти Церкви можно разделить на две группы: признавших и не признавших "ПЦУ". Но та группа, к которой относятся признавшие, в свою очередь делится на ещё одну подгруппу, в которую включаются епископы, вставшие в жёсткую оппозицию к своему руководству. К не признавшим украинский раскол относятся Иерусалимский и Антиохийский патриархаты. И если в Антиохийской церкви прямо говорят о том, что не приемлют даже мысли о признании "ПЦУ", поскольку это противоречит каноническому порядку и может навредить их отношениям с РПЦ (которыми они очень дорожат), то позиция Иерусалимской церкви связана с рядом других аспектов.

Конечно, в первую очередь Иерусалиму не выгодна поддержка главы Фанара в украинском конфликте, потому что Русская Церковь сохраняет значительное влияние на Святой земле. Но есть и второй, более важный момент, который стал очевидным после встречи в Аммане в феврале 2020 года. Иерусалимский патриархат взял на себя роль миротворца, и эти действия носят не номинальный, а вполне реальный характер. Сам факт созыва совещания в Аммане, является серьёзным вызовом или, если угодно, перчаткой, брошенной в лицо главе Фанара, ведь патриарх Феофил прекрасно осознавал, что со стороны Стамбула это мероприятие не получит одобрения. Так, в принципе и произошло. Амманская встреча поддалась жесткой критике со стороны главы и представителей Константинопольского патриархата.

Как следствие, патриарх Варфоломей стал очень холодно относиться к главам Иерусалимской и Антиохийской Церквей. Однако, такое отношение взаимно. К примеру, патриарх Феофил отверг приглашение главы Фанара на празднование 60-летия его диаконской хиротонии. Не было на мероприятиях и представителей Антиохийского патриархата. Между тем, создаётся устойчивое впечатление, что демарш главы Иерусалимской Церкви связан с желанием в перспективе вернуть себе заслуженное первенство в семье Поместных Церквей. В принципе, это было бы намного логичнее, ведь Иерусалим, в отличие от Константинополя, это реально существующий город, а не руина погибшей Византии в сердце мусульманского государства.

Говоря о неоднородности "эллинского мира", стоит отметить, что даже в среде Церквей, признавших "ПЦУ", всё не так однозначно. Как известно, на официальном уровне украинский раскол признали Элладская, Кипрская и Александрийская Церкви. На сегодняшний день эта "троица" наиболее зависима от патриарха Константинопольского. По этому, даже самые глубочайшие заверения, которые звучали от глав этих Церквей в адрес Предстоятеля УПЦ, на поверку оказались пустыми словами. Что говорить, если за несколько лет до создания "ПЦУ", патриарх Варфоломей, во время совещания в Шамбези, собственными устами провозгласил Блаженнейшего Онуфрия единственным митрополитом Киевским и всея Украины.

Однако стоит напомнить, каким образом осуществлялось признание "ПЦУ" на Кипре, в Греции и Египте. Это очень важно, поскольку тот способ, которым было принято данное решение, например, на Кипре и в Египте, перечёркивает соборную природу Церкви, ставя под сомнение непреложные экклезиологические принципы. Таким образом, если в Элладской Церкви признание украинского раскола произошло после решения Синода, — то есть принцип соборности был соблюдён, — то архиепископ Хризостом и патриарх Феодор признали "ПЦУ" единолично. Последних двух даже не смутил тот факт, что такой способ принятия решений возмутил существенную часть епископата в обеих Церквях. Нарушив принцип соборности, главы Церквей Кипра и Александрии пригрозили всем несогласным санкциями, вплоть до утраты занимаемых кафедр.

Стоит отдать должное тем архиереям "элладского мира", которые не согласились признать раскол в Украине. К счастью, такие нашлись и в Греции, и на Кипре, и в Африке. Во всех этих Церквях оформилась ситуация, которую с пониманием приняли в РПЦ и УПЦ. Напомним, Синоды РПЦ и УПЦ постановили сохранить Евхаристическое общение с теми архиереями Греции, Кипра и Африки, которые не признали "ПЦУ". Фактически, эта полумера стала той тонкой нитью, которая не даёт возможности окончательно разорвать общение с указанными Церквями.

Кстати, демарш епископата этих Церквей не остался без внимания их Предстоятелей. Сначала в адрес таких архиереев звучали угрозы, но когда они не возымели должного эффекта, главы Элладской, Кипрской и Александрийской Церквей сбавили натиск, пустив ситуацию на самотёк.

Между прочим, очень характерной особенностью в отношении глав Церквей Греции и Кипра является то, что за всё время существования "ПЦУ" они ни разу не сослужили с Епифанием Думенко. Последний раз отказ в предложении сослужить с главой "ПЦУ" от архиепископов Иеронима и Хризостома патриарх Варфоломей получил к юбилею диаконской хиротонии. Хризостом и Иероним, сославшись на пандемию, послали на торжества своих представителей. Но чего же они испугались, если буквально недавно демонстративно прошли вакцинацию от коронавируса? Такое игнорирование Епифания Думенко наводит на мысль о том, что, по крайней мере, главы Кипрской и Элладской Церквей оставляют себе возможности для маневров, в случае примирения с РПЦ и УПЦ. Единственным, кто в итоге таки сослужил с Думенко, стал патриарх Феодор. После этого он едва не поклялся в верности главе "ПЦУ", хотя, есть ощущение, что даже в среде раскольников знают цену словам главы Александрийского патриархата, который годом ранее буквально пел похвальные оды Предстоятелю УПЦ.

Выводы и краткосрочные перспективы

Разумеется, что в ближайшее время, ситуация вокруг легализации главой Фанара церковного раскола в Украине, не разрешится. Патриарх Варфоломей уже фактически подтвердил свой визит в Украину, который должен начаться 20 августа. Этот визит носит, прежде всего, политический подтекст, ведь раскольникам так нужна хоть какая-то поддержка, особенно в ситуации, когда никто больше не спешит их признавать, а те, кто уже признал, сторонятся от них, как от прокаженных. Очевидно, что время играет против "ПЦУ".

Тем не менее, такой расклад играет именно в пользу канонической УПЦ, поскольку за этот период уже удалось (и однозначно ещё удастся) донести представителям Поместных Церквей реальную картину пагубности действий главы Фанара в Украине. Вместе с этим, саму "ПЦУ" один за другим, сотрясают крупные скандалы, вести о которых выходят далеко за границы государства. УПЦ же в это время сумела сгруппироваться, и вот уже который раз демонстрирует всему Православному миру, что именно Украинская Православная Церковь во главе с митрополитом Онуфрием, является Церковью большинства граждан Украины.

Далеко ли до гипотетического "Аммана-2", о котором сейчас много говорят в экспертной среде – вопрос открытый и весьма актуальный. Но даже если такое собрание и состоится, оно должно стать более результативным, чем первый "Амман", который можно считать пробным камнем. Собрание ради собрания важно, но без чётко поставленных целей – непродуктивно. Если уже и собирать второй "Амман", — необходимо предварительно проработать несколько важных задач. Во-певрых, расширить количество участников. Во-вторых, утвердить в позиции тех, кто уже высказался по поводу раскола в Украине. В-третьих, дожать тех, кто не признал "ПЦУ", но и не дал внятного ответа по украинскому вопросу. И последнее – сделать всё возможное, чтобы избавить Поместные Церкви от этого традиционного раболепного страха перед патриархом Константинопольским. В конце концов, Православию чуждо Папство, которое Фанар сейчас пытается навязать всей Церкви. Что касается признавших "ПЦУ", то у них всегда остаётся возможность исправить свою ошибку.

Сергей Назарчук