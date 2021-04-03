Альпинизм и рафтинг: Где и как провести выходные в Николаевской области

Путеводитель по Николаевской области от Коблева до Ольвии

Актовский каньон в Николаевской области Фото из открытых источников

Николаев – город кораблей. Это промышленный и культурный областной центр. Здесь есть музеи, мосты и одна из самых длинных улиц в Украине. Но за несколько сотен километров не менее интересно.

На территории области есть остатки поселений до нашей эры, искусственные острова и крепости времен русско-турецких войн. Здесь есть также места для рафтинга, альпинизма и отдыха на природе. Что приготовила Николаевская область для туристов, читайте далее в нашем материале.

Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия"

Расположен в Очаковском районе Николаевской области, в 40 км от областного центра. Это комплекс памятников древнего города-государства Ольвия, которое существовало еще до нашей эры. Имеет площадь более 300 гектаров. Территория заповедника охватывает некрополь и городище. В состав входит также о. Березань.

В некрополе туристы смогут ознакомиться с разнообразными типами захоронений Ольвии. Есть разные сооружения для этого. Городище состоит из трех частей, разделенных на несколько городов и порт. В заповеднике также сохранилась ольвийская система водоснабжения. Есть Агора – типичный архитектурный объект в форме площади размером около 1000 кв. м. Также здесь есть музей, научная библиотека, остатки жилых кварталов и римской цитадели.

Остров Березань

Также является частью национального заповедника "Ольвия". От города Очаков сюда около 12-13 км. Ближайший населенный пункт – с. Рыбаковка. Остров имеет площадь 10 гектаров и длину до 900 м. До нашей эры здесь греки основали город, который назвали в честь реки Борисфен. Тогда Березань был еще полуостровом. Затем море затопило долину суши.

Сейчас на острове можно увидеть немало различных достопримечательностей. Они охватывают руины античного города, подземные переходы, остатки турецких крепостей и русских укреплений. Вместе с видами на море это одна из самых привлекательных туристических локаций в Украине.

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Остров Березань Фото из открытых источников

Актовский каньон или "Маленький Крым"

Расположен на реке Мертвовод недалеко от села Актового в Николаевской области. Является провалом среди голой степи. Входит в состав природного парка "Бугский гард". Актовский каньон состоит из выветренных гранитов, которые перерезает река. Это комплекс скал, валунов и водной экосистемы.

Длина каньона достигает 5 километров. Площадь – более 250 га. Это один из старейших уголков евразийского континента, который по геологическим показателям близок к североамериканским и крымским каньонам. Каждый год сюда все больше туристов приезжает на сплавы по реке, заниматься альпинизмом и просто отдыхать на природе. Каньон также называют "Маленьким Крымом" или "Долиной дьявола".

Актовский каньон в Николаевской области find-way.com.ua

"Украинская Швейцария"

Так называют с. Мигию – небольшое поселение вблизи города Первомайск. Сейчас это часть заповедника "Гранитно-степное Побужье". Уникальная природная среда создается лесной зеленью, скалами, рекой и ее порогами.

Эта территория пережила черняховскую и скифскую культуры. Жизнь здесь была еще до нашей эры. Считают, что об этом месте писал древнегреческий историк Геродот. Также территория связана с феноменом украинского национально-освободительного движения. Один из островов назван в честь легендарного казака Мамая.

Теперь немало туристов едут сюда, чтобы лазить по скалам, устраивать сплавы на байдарках и отдыхать на водоемах. Это еще одно популярное место для рафтинга в Украине.

"Украинская Швейцария" - С. Мигия на Николаевщине Фото из открытых источников

Радоновое озеро

Расположено рядом с Мигией. Имеет рукотворное происхождение. Это затопленный гранитный карьер. Водоем имеет голубой цвет. Почти прозрачный. Есть несколько мест для дайвинга. Имеет глубину до 42 метров. Поэтому стоит подумать, перед тем как прыгать.

Здесь обустроили смотровую площадку, качели и выкованное железное сердце. Недавно над озером протащили троллей. Он имеет длину в 454 м. Туристы смогут пролететь все это расстояния меньше, чем за полминуты – на скорости почти 60 км/ч.

Радоновое озеро глубиной более 40 метров в Николаевской области Фото из открытых источников

Кинбурнская коса

Является заповедным полуостровом, который расположен между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Имеет площадь около 18 тыс. гектаров. Это место известно неповторимой флорой и фауной. Именно здесь можно увидеть Покровское поле орхидей – самое большое в Европе. Его площадь превышает 60 га.

Также на территории полуострова обитает около 5000 видов животных. Это гадюка степная, осетр европейский, орлан-белохвост. Все они являются краснокнижными. Здесь также гнездятся цапли, кулики-сороки и другие. Летом нередко наблюдаются скопления пеликанов.

На полуострове есть сотни озер с пресной и соленой водой. Некоторые из них с грязями. Самый известный каскад водоемов расположен недалеко от села Геройское. Все они имеют розовый цвет. Напоследок, на территории парка есть остатки поселений античной эпохи. Неподалеку с. Покровского можно взглянуть на остатки крепости, которую уничтожили во время русско-турецкой войны. В самом селе есть церковь Святой Покровы, которая тоже напоминает о тех временах.

Кинбурнская коса в Николаевской области Фото из открытых источников

Трикратский лес

Расположен неподалеку с. Трикраты Вознесенского района. Это искусственный массив, который создали в конце XIX века. Это часть природного парка "Бугский гард" в форме Ясеневой дубравы с озером. Площадь – 247 гектаров. Здесь есть множество троп, мостиков через реки и каналов. Можно увидеть беседки и искусственные водопады.

В лесу также есть 350 древних дубов. Они являются наиболее ценными, ведь отметили 120-летие. Некоторые имеют возраст более 500 лет. От леса недалеко до системы каньонов: Арбузинского, Актовского и Петропавловского.

Трикратский лес на Николаевщине Фото из открытых источников

Еланецкая степь

Расположена в Николаевской области. Ближайший населенный пункт в степь – пгт Еланец. Имеет площадь 1675,7 гектара. Создана в 1996 г. для сохранения и восстановления типчаково-ковыльной степи. С конца прошлого века в заповеднике остались "Дворец природы" и зоопарк. Первый построили для экологического образования молодого поколения. Зоопарк – это огороженный участок степи, где содержали бизонов, оленей пятнистых, муфлонов и тому подобное. В заповеднике также встречаются мелкие грызуны, хорек степной и иногда волк. Есть немало других краснокнижных животных.

Туристы здесь могут увидеть около 423 видов сосудистых растений. Подавляющее большинство составляют лугово-степные. Есть 17 видов грибов и 29 водорослей. Растут 5 видов ковыля. Для туристов обустроена тропа длиной более 1 км. Обычно она открыта с начала апреля до середины октября.

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Животные в природном заповеднике " Еланецкая степь" Фото из открытых источников

Куда еще можно поехать

Остров Первомайский. Расположен в Очаковском районе. Раньше он фактически был военной крепостью. Также здесь проводили съемки документальных фильмов.

Свято-Николаевский собор. Можно увидеть в Очакове. Это единственное сооружение, которое пережило русско-турецкую войну 1788 г. Ранее собор играл роль мечети.

Свято-Николаевский собор в городе Очаков Николаевской области Фото из открытых источников

Коблево. Является селом-курортом в юго-восточной части Николаевской области. Сегодня здесь можно отдыхать в аквапарках, гулять по набережной, и тому подобное. Неподалеку есть Тилигульский лиман – один из самых чистых водоемов Северного Причерноморья.

Популярный курорт Коблево в Николаевской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Николаеве, в котором рассказывается о зоопарке со старейшим аллигатором Украины, музее судостроения и других достопримечательностях города.

Также есть материал о каньонах нашей страны, где можно подробнее прочитать о парке "Бугский гард".