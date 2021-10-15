Акция за освобождение Саакашвили в Тбилиси, дата рассмотрения госбюджета-2022 и заседание СНБО: Главное на утро 15 октября

Накануне украинцы отметили День защитников и защитниц Украины

Фото из открытых источников

В Тбилиси в четверг несколько десятков тысяч человек собрались на площади и требовали освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

А в Верховной Раде Украины назвали дату начала рассмотрения проекта государственного бюджета на следующий год.

Об этих и других новостях пятницы 15 октября рассказываем подробнее.

Акция за освобождение Саакашвили

В четверг, 14 октября, в столице Грузии Тбилиси около 50 тысяч человек собрались на центральной площади на акцию с требованием освобождения бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Арест Михаила Саакашвили в Грузии AFP

Митинг начался с того, что генеральный директор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению.

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Заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоится в 16:00 в Офисе президента Украины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны.

Марш ко Дню защитников и защитниц

В четверг, 14 октября, в центре Киева прошел марш украинских националистов с участием нескольких тысяч человек.

"Суспільне""Общественное"

Изначально в столице планировалось параллельно провести сразу два шествия – Марш нации, который организовывает Национальный корпус, и Марш славы УПА, к которому присоединилось и ветеранское движение. Однако в конце концов колонны решили объединиться.

Когда будут рассматривать госбюджет-2022

Законопроект о государственном бюджете на 2022 году будет проголосован 20 октября. На следующей неделе будет только первое чтение.

Новоизбранный спикер парламента Руслан Стефанчук напомнил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 15 октября в Украине обнаружили 2 610 899 случаев коронавируса, 2 316 582 человека выздоровели, 60 137 - умерли. За минувшие сутки зафиксированы 13 624 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 1 177 детей и 170 медработников. За сутки умерли 202 человека, выздоровел 4 591 пациент, госпитализированы 4 947 человек.

Сегодня Херсонская область перешла в красную зону карантина.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 15 октября обнаружили 240 388 665 случаев коронавируса, 217 701 556 человек выздоровели, 4 897 375 - умерли.

Пожар в многоквартирном доме в Тайване

В Тайване произошел пожар в 13-этажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали.

Фото из открытых источников

Причина пожара пока не сообщается. В местных СМИ сообщили, что перед пожаром в доме прогремел взрыв.

США не против "Северного потока-2"

СМИ сообщили, что президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 14 октября, было зафиксировано 3 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Пивденного, Новолуганского, Катериновки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра, 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня дожди не прогнозируются, однако ночью в некоторых регионах температура будет ниже 0.

Прогноз погоды на 15 октября Укргидрометцентр

На всей территории Украины дневная температура будет колебаться в пределах +11...+15. А вот температура ночью на западе составит от -3 до +2, на юге +4...+7, на остальной территории +1...+4.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем ожидается в пределах +12...+14, ночью +2...+4.

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