Акция за освобождение Саакашвили в Тбилиси, дата рассмотрения госбюджета-2022 и заседание СНБО: Главное на утро 15 октября
Накануне украинцы отметили День защитников и защитниц Украины
В Тбилиси в четверг несколько десятков тысяч человек собрались на площади и требовали освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
А в Верховной Раде Украины назвали дату начала рассмотрения проекта государственного бюджета на следующий год.
Об этих и других новостях пятницы 15 октября рассказываем подробнее.
Акция за освобождение Саакашвили
В четверг, 14 октября, в столице Грузии Тбилиси около 50 тысяч человек собрались на центральной площади на акцию с требованием освобождения бывшего президента страны Михеила Саакашвили.
Митинг начался с того, что генеральный директор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению.
Заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоится в 16:00 в Офисе президента Украины.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны.
Марш ко Дню защитников и защитниц
В четверг, 14 октября, в центре Киева прошел марш украинских националистов с участием нескольких тысяч человек.
Изначально в столице планировалось параллельно провести сразу два шествия – Марш нации, который организовывает Национальный корпус, и Марш славы УПА, к которому присоединилось и ветеранское движение. Однако в конце концов колонны решили объединиться.
Когда будут рассматривать госбюджет-2022
Законопроект о государственном бюджете на 2022 году будет проголосован 20 октября. На следующей неделе будет только первое чтение.
Новоизбранный спикер парламента Руслан Стефанчук напомнил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 15 октября в Украине обнаружили 2 610 899 случаев коронавируса, 2 316 582 человека выздоровели, 60 137 - умерли. За минувшие сутки зафиксированы 13 624 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 1 177 детей и 170 медработников. За сутки умерли 202 человека, выздоровел 4 591 пациент, госпитализированы 4 947 человек.
Сегодня Херсонская область перешла в красную зону карантина.
В мире по состоянию на утро 15 октября обнаружили 240 388 665 случаев коронавируса, 217 701 556 человек выздоровели, 4 897 375 - умерли.
Пожар в многоквартирном доме в Тайване
В Тайване произошел пожар в 13-этажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали.
Причина пожара пока не сообщается. В местных СМИ сообщили, что перед пожаром в доме прогремел взрыв.
США не против "Северного потока-2"
СМИ сообщили, что президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 14 октября, было зафиксировано 3 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Пивденного, Новолуганского, Катериновки.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По состоянию на 7 часов утра, 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Прогноз погоды
По данным синоптиков сегодня дожди не прогнозируются, однако ночью в некоторых регионах температура будет ниже 0.
На всей территории Украины дневная температура будет колебаться в пределах +11...+15. А вот температура ночью на западе составит от -3 до +2, на юге +4...+7, на остальной территории +1...+4.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем ожидается в пределах +12...+14, ночью +2...+4.
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