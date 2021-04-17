Адреналин для туристов: Чем интересен рафтинг, какие есть виды и где этим заниматься в Украине
Советы новичкам, виды рафтинга и достопримечательности вблизи рек
Экстремальные виды спорта сегодня доступны всем. Кто-то рискует жизнью ради выброса адреналина в кровь. Для других – это шанс попробовать что-то новое, перебороть свой страх и получить кучу эмоций. Одним из довольно опасных видов экстремального досуга является рафтинг.
Он помогает проверить вашу способность работать в команде, физическую подготовку и просто насладиться видами вблизи рек. Откуда происходит рафтинг, какие есть виды этого спорта и охватывают ли маршруты сплавов достопримечательности в Украине, читайте далее в нашем материале.
Что такое рафтинг
Рафтинг – это один из видов экстремального спорта, в котором предполагается сплав по горной реке через пороги на сверхусловной лодке, тюбе или плоте. В Украине пока это не очень популярно.
Спорт берет начало еще с седой древности. Когда люди в поисках пищи отправлялись вниз по течению реки, они сооружали плоты и каноэ. Со временем появились надувные лодки или рафты. На них перевозили оружие и провизию во время войны во Вьетнаме.
Сейчас в спорте используется надувная лодка, которая имеет несколько особенностей:
- Вмещает от 4 до 20 человек (самая распространенная модель рассчитана на 10);
- Имеет овальную форму и высокую устойчивость на воде;
- Есть съемные надувные банки с креплениями для сидения.
В экипаж также входит капитан: именно он отдает команды, которые остальные должны выполнять.
Какие есть преимущества в таком досуге
Рафтинг – это один из способов хорошо провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми. Такой отдых обладает целым рядом преимуществ:
- Во время сплавов вы видите красивые ландшафты и пейзажи;
- В ходе такого досуга в организме вырабатывается большое количество адреналина;
- Для плавания нужно грести веслами – это хорошо сжигает лишние калории;
- Такой спорт улучшает чувство равновесия и координацию.
Напоследок, если вам понравится, то позже можно участвовать в соревнованиях.
Виды рафтинга и способы гребли
Рафтинг - это командный вид спорта. В нем есть несколько видов:
Экстремальный. Такой тип касается бурных рек. В нем ключевое место занимают усилия отдельного участника, работа капитана и команды. Новичкам не стоит сразу испытывать свои силы в этом виде.
Прогулочный. Очень похож на обычный сплав на байдарках. Здесь делается акцент на командную работу и обзор природы. Если вам повезет с инструктором, то "прогулка" будет совсем легкой.
Коммерческий. Является комбинацией двух предыдущих. Охватывает простые маршруты, которые могут выбирать люди без опыта. Популярен среди туристов.
Стоит отметить, что есть несколько способов гребли:
Распашными веслами, которые установлены на специальной раме;
Канойный способ – здесь используют рафты без каркаса и кочет;
Комбинированный – сочетает два предыдущих вида: гребцам с распашными веслами помогают каноисты.
Виды рек по сложности
По сложности реки имеют несколько видов. По международным стандартам пороги имеют 6 уровней. Первый считается легким. Особых навыков не требует, а на сплавы можно брать даже детей.
Второй и третий уровни требуют больше усилий при маневрировании. Здесь нет никаких угроз. Обычно ситуации вызывают лишь выбросы адреналина. Все остальные уровни требуют мгновенной реакции и большого опыта.
Советы новичкам
Перед тем как заниматься рафтингом, прочитайте эти советы. Они обязательно облегчат вам жизнь:
- Во время плотины используйте весь корпус, а не только руки;
- Не забывайте проходить инструктаж перед каждым сплавом;
- Вы должны одеть шлем, спасательный жилет и специальные ботинки по размеру;
- Следите за веслом, чтобы не травмировать других членов команды;
- Если вы оказались за бортом, плывите обратно к рафту и ждите когда сбросят веревку;
- Изучите основные команды типа "суши" (весла кладут на колени) и "табань" (ход назад).
Где заниматься рафтингом в Украине
Большинство маршрутов для рафтинга сосредоточены в горах Карпат. Самым популярным местом является река Черный Черемош. Она протекает в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области.
Весной там пригоден маршрут от с. Дземброня до с. Красник 3 уровня сложности. Он длится всего один час. Также есть вариант выбрать маршрут от с. Быстрец до с. Красник - это возможно в августе и сентябре. На пути есть возможность посетить такие места:
Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика - расположен в с. Верховина. Здесь есть предметы быта, гуцульская одежда, орудия труда, и тому подобное. Предметом гордости выступают музыкальные инструменты. Владелец может играть на всех.
Подъем на Говерлу - это самая высокая точка гор Украинских Карпат. Имеет высоту 2061 м над уровнем моря.
Подъем на гору Поп Иван - расположена на высоте 2022 м. Считается одной из самых высоких в Украине. Почти на самой вершине здесь можно увидеть польскую обсерваторию "Белый слон".
А занимаясь рафтингом, вас будут окружать карпатские леса.
Еще одним известным местом такого досуга является река Белая Тиса. Сплавы на этом маршруте начинают в г. Хуст и заканчиваются в с. Теково. Общая длина около 25 км. Обязательно стоит задержаться в Хусте, ведь здесь есть несколько интересных мест:
Долина нарциссов - заповедный массив в урочище Киреши. Здесь произрастают 498 видов различных растений. Более десятка занесены в Красную книгу Украины. В долине можно увидеть пальчатокоренник Фукса, петушки сибирские и лапчатка белая. В кустарниках вдоль реки Хустца встречаются фазаны. Всего обитает 104 видов птиц.
Хустский замок - существовал в ХІ-XVIII веках. Это памятник архитектуры общегосударственного значения. Замок строили как королевскую крепость для защиты соляного пути из Солотвино. До нашего времени дошли лишь руины.
Сплавы на Черном Черемоше и Белой Тисе стоят около 600-800 грн с человека. Они длятся совсем недолго, как и реках Прут и Черная Тиса. Маршруты имеют преимущественно 3 уровень сложности. Это касается реки Тетерев в Житомирской области, Десне и Роси в Киевской области. Единственное место с 4-м уровнем - участок от водопада Пробий в Карпатах до села Ямна.
Для кратковременных сплавов также подходит река Южный Буг. Лучшее место – возле с. Мигия Николаевской области, которое является частью регионально-ландшафтного парка "Гранитно-Степное Побужье". Именно в нем расположен Актовский каньон.
Для долговременных сплавов обычно выбирают Днестровский каньон - он является одним из самых длинных в Европе.
Поэтому не бойтесь и отправляйтесь в новое путешествие, чтобы увидеть еще больше интересных мест Украины во время сплавов.
Напоминаем, что ранее выходил материал об экстремальном туризме, где можно прочитать о других местах для занятий рафтингом, прыжках с парашютами и сплавах на байдарках.
Также есть материал о бюджетном отдыхе в Украине, в котором рассказывается о том, как сэкономить на транспорте, жилье и других вещах во время путешествий.