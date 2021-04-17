Адреналин для туристов: Чем интересен рафтинг, какие есть виды и где этим заниматься в Украине

Советы новичкам, виды рафтинга и достопримечательности вблизи рек

Рафтинг-спуск по горной реке на лодке Фото из открытых источников

Экстремальные виды спорта сегодня доступны всем. Кто-то рискует жизнью ради выброса адреналина в кровь. Для других – это шанс попробовать что-то новое, перебороть свой страх и получить кучу эмоций. Одним из довольно опасных видов экстремального досуга является рафтинг.

Он помогает проверить вашу способность работать в команде, физическую подготовку и просто насладиться видами вблизи рек. Откуда происходит рафтинг, какие есть виды этого спорта и охватывают ли маршруты сплавов достопримечательности в Украине, читайте далее в нашем материале.

Что такое рафтинг

Рафтинг – это один из видов экстремального спорта, в котором предполагается сплав по горной реке через пороги на сверхусловной лодке, тюбе или плоте. В Украине пока это не очень популярно.

Спорт берет начало еще с седой древности. Когда люди в поисках пищи отправлялись вниз по течению реки, они сооружали плоты и каноэ. Со временем появились надувные лодки или рафты. На них перевозили оружие и провизию во время войны во Вьетнаме.

Сейчас в спорте используется надувная лодка, которая имеет несколько особенностей:

Вмещает от 4 до 20 человек (самая распространенная модель рассчитана на 10);

Имеет овальную форму и высокую устойчивость на воде;

Есть съемные надувные банки с креплениями для сидения.

В экипаж также входит капитан: именно он отдает команды, которые остальные должны выполнять.

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Лодки для рафтинга Фото из открытых источников

Какие есть преимущества в таком досуге

Рафтинг – это один из способов хорошо провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми. Такой отдых обладает целым рядом преимуществ:

Во время сплавов вы видите красивые ландшафты и пейзажи;

В ходе такого досуга в организме вырабатывается большое количество адреналина;

Для плавания нужно грести веслами – это хорошо сжигает лишние калории;

Такой спорт улучшает чувство равновесия и координацию.

Напоследок, если вам понравится, то позже можно участвовать в соревнованиях.

Виды рафтинга и способы гребли

Рафтинг - это командный вид спорта. В нем есть несколько видов:

Экстремальный. Такой тип касается бурных рек. В нем ключевое место занимают усилия отдельного участника, работа капитана и команды. Новичкам не стоит сразу испытывать свои силы в этом виде.

Прогулочный. Очень похож на обычный сплав на байдарках. Здесь делается акцент на командную работу и обзор природы. Если вам повезет с инструктором, то "прогулка" будет совсем легкой.

Прогулочный рафтинг Фото из открытых источников

Коммерческий. Является комбинацией двух предыдущих. Охватывает простые маршруты, которые могут выбирать люди без опыта. Популярен среди туристов.

Стоит отметить, что есть несколько способов гребли:

Распашными веслами, которые установлены на специальной раме;

Канойный способ – здесь используют рафты без каркаса и кочет;

Комбинированный – сочетает два предыдущих вида: гребцам с распашными веслами помогают каноисты.

Виды рек по сложности

По сложности реки имеют несколько видов. По международным стандартам пороги имеют 6 уровней. Первый считается легким. Особых навыков не требует, а на сплавы можно брать даже детей.

Второй и третий уровни требуют больше усилий при маневрировании. Здесь нет никаких угроз. Обычно ситуации вызывают лишь выбросы адреналина. Все остальные уровни требуют мгновенной реакции и большого опыта.

Советы новичкам

Перед тем как заниматься рафтингом, прочитайте эти советы. Они обязательно облегчат вам жизнь:

Во время плотины используйте весь корпус, а не только руки;

Не забывайте проходить инструктаж перед каждым сплавом;

Вы должны одеть шлем, спасательный жилет и специальные ботинки по размеру;

Следите за веслом, чтобы не травмировать других членов команды;

Если вы оказались за бортом, плывите обратно к рафту и ждите когда сбросят веревку;

Изучите основные команды типа "суши" (весла кладут на колени) и "табань" (ход назад).

Один из членов команды может оказаться за бортом Фото из открытых источников

Где заниматься рафтингом в Украине

Большинство маршрутов для рафтинга сосредоточены в горах Карпат. Самым популярным местом является река Черный Черемош. Она протекает в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области.

Весной там пригоден маршрут от с. Дземброня до с. Красник 3 уровня сложности. Он длится всего один час. Также есть вариант выбрать маршрут от с. Быстрец до с. Красник - это возможно в августе и сентябре. На пути есть возможность посетить такие места:

Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика - расположен в с. Верховина. Здесь есть предметы быта, гуцульская одежда, орудия труда, и тому подобное. Предметом гордости выступают музыкальные инструменты. Владелец может играть на всех.

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Музей гуцульского быта им. Р. Кумлика в пгт. Верховина Фото из открытых источников

Подъем на Говерлу - это самая высокая точка гор Украинских Карпат. Имеет высоту 2061 м над уровнем моря.

Гора Говерла -самая высокая точка Украинских Карпат Фото из открытых источников

Подъем на гору Поп Иван - расположена на высоте 2022 м. Считается одной из самых высоких в Украине. Почти на самой вершине здесь можно увидеть польскую обсерваторию "Белый слон".

Обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский Фото из открытых источников

А занимаясь рафтингом, вас будут окружать карпатские леса.

Еще одним известным местом такого досуга является река Белая Тиса. Сплавы на этом маршруте начинают в г. Хуст и заканчиваются в с. Теково. Общая длина около 25 км. Обязательно стоит задержаться в Хусте, ведь здесь есть несколько интересных мест:

Долина нарциссов - заповедный массив в урочище Киреши. Здесь произрастают 498 видов различных растений. Более десятка занесены в Красную книгу Украины. В долине можно увидеть пальчатокоренник Фукса, петушки сибирские и лапчатка белая. В кустарниках вдоль реки Хустца встречаются фазаны. Всего обитает 104 видов птиц.

Долина нарциссов Фото из открытых источников

Хустский замок - существовал в ХІ-XVIII веках. Это памятник архитектуры общегосударственного значения. Замок строили как королевскую крепость для защиты соляного пути из Солотвино. До нашего времени дошли лишь руины.

Руины Хустского замка Фото из открытых источников

Сплавы на Черном Черемоше и Белой Тисе стоят около 600-800 грн с человека. Они длятся совсем недолго, как и реках Прут и Черная Тиса. Маршруты имеют преимущественно 3 уровень сложности. Это касается реки Тетерев в Житомирской области, Десне и Роси в Киевской области. Единственное место с 4-м уровнем - участок от водопада Пробий в Карпатах до села Ямна.

Водопад пробой в г. Яремче Фото из открытых источников

Для кратковременных сплавов также подходит река Южный Буг. Лучшее место – возле с. Мигия Николаевской области, которое является частью регионально-ландшафтного парка "Гранитно-Степное Побужье". Именно в нем расположен Актовский каньон.

Мигийские пороги-одно из популярных мест для рафтинга в Украине Фото из открытых источников

Для долговременных сплавов обычно выбирают Днестровский каньон - он является одним из самых длинных в Европе.

Днестровский каньон Фото из открытых источников

Поэтому не бойтесь и отправляйтесь в новое путешествие, чтобы увидеть еще больше интересных мест Украины во время сплавов.

Напоминаем, что ранее выходил материал об экстремальном туризме, где можно прочитать о других местах для занятий рафтингом, прыжках с парашютами и сплавах на байдарках.

Также есть материал о бюджетном отдыхе в Украине, в котором рассказывается о том, как сэкономить на транспорте, жилье и других вещах во время путешествий.