6 мест Украины, которые помешают осенней депрессии: Живописная Буковина, карьеры Калуша и парки Белой Церкви

Уникальные трамваи посреди лесов в Киеве и лучшие места для фото в Черновцах

Парк "Александрия" на Киевщине осенью Фото из открытых источников

Осень - это пора желто-багровых красок. Листья с деревьев опадают, ветер становится прохладным и дожди идут все чаще. И все эти вещи в мегаполисах ухудшают настроение. Но не стоит сидеть дома в больших городах и грустить. Провести незабываемую осень можно в других регионах.

Иногда это всего лишь 50 минут езды от областного центра, а в других случаях – отдаленные места. Кроме того, у вас будет возможность не только прогуляться, но и сделать уникальные фото. Где улучшить свое настроение в серые осенние будни в Украине, читайте далее в нашем материале.

Пуща-Водица

Это историческая местность и курорт в северо-западной части Киеве. Расположен преимущественно в густых и непроходимых сосновых лесах – пуще. Раньше здесь существовала и река Водица. Также в этой местности растут березы, клены и дубы. Туристы обычно приезжают сюда, чтобы отдохнуть в парке "Пуща-Водица". В нем есть дубы, ясени, пляжи. Кроме того, сюда стоит ехать ради дач, которые начали строить еще в конце ХІХ века.

К сожалению, сегодня в них просто так не попасть. Большинство из них теперь - это лагерь "Артек". Туда не пускают без предварительного согласования. Впрочем, бывшие дачи есть и за пределами лагеря - некоторые можно увидеть вдоль трамвайного пути. По Пуще-Водице лучше передвигаться на велосипеде. А настоящую красоту осени вы увидите на трамвайной остановке "Лесная".

Трамвай в Пущу-Водицу Фото из открытых источников

Белая Церковь

Это крупнейший город Киевской области. Впервые он упоминался еще в Ипатьевской летописи в 1555 году. Отмечалось, что поселение было расположено на ряде важных торговых путей в Киев, Индию, Венгрию. Сегодня сюда едут туристы не просто так. Все хотят увидеть дендропарк "Александрия", который точно не уступает Умани.

Это памятник садово-паркового искусства конца XVIII - начала XIX веков. На территории в 400 га раскинулся природный лесостепной ландшафт. Над ним работали известные архитекторы и садоводы Европы. Композицию дополняют павильоны, беседки и другие архитектурные формы. Стоит обратить внимание на скульптуры Меркурия, Аполлона, колоннаду "Луна" и китайский мостик. Осенью все это приобретает уникальный колорит.

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Осень в парке "Александрия" в Белой Церкви Фото из открытых источников

Дрогобыч

Это город, который расположен во Львовской области. Основан в конце XI в., некоторое время был центром староства Перемышльской земли Русского воеводства Королевства Польского. Дрогобыч развивался как ярмарочный и солеварный центр. Кроме того, в середине XIX века он стал важным очагом добычи нефти. Это помогло городу развиваться с быстрыми темпами. Сегодня он извесен как малая родина украинского ученого Юрия Дрогобыча и поэта Ивана Франко.

Здесь расположено множество парков, где можно прогуляться осенью. Обычно внимание туристы уделяют Дрогобычскому краеведческому музею. Это комлекс, в котором собрано около 55 тысяч единиц сохранений различных направлений: природного, исторического, архитектурного и др. Площадь экспозиции – 2600 кв. м. Самой интересной для туристов является церковь Св. Юра - памятник сакральной архитектуры общегосударственного значения. Возведена в стиле украинского Возрождения XVI—XVII вв. Внутри хранится иконостас 1659 года. Кроме того, в Дрогобыче вы сможете увидеть ратушу, синагоги и немало других достопримечательностей.

Церковь святого Юра в Дрогобыче Фото из открытых источников

Калуш

Город расположен на северо-западе Ивано-Франковской области. Больше этот регион известен как Бойковщина. Предполагают, что поселение существовало здесь еще во времена Киевской Руси. Впрочем, Калуш впервые упоминается только в документах ХV века. Статус города получил в 1549 году. Сегодня известен как очаг пивоварения и добычи соли.

И ехать осенью сюда стоит. Здесь можно увидеть 45 памятников архитектуры местного значения. Самыми главными являются костел Святого Валентина 1844 года, Народный Дом 1907 г. и многие другие достопримечательности. А если вы все-таки решите поехать сюда, то устройте пикник возле Домбровского карьера. Раньше здесь добывали соль. Теперь вы можете увидеть водный плёс площадью в 100 гектаров.

Домбровский карьер в Калуше Фото из открытых источников

Берегово

Город в Закарпатской области. Он расположен у подножия островных вулканических гор. Это граница Закарпатской низменности. Основан в 1063 году. В ХІІІ-ХIV веках был значительным торговым центром. Кроме того, здесь проводили разнообразные ярмарки. Сегодня известен своими винодельческими традициями, а также термальными и минеральными водами. Других достопримечательностей тоже хватает.

Знакомство с городом стоит начать с римско-католического костела Воздвижения Святого Креста. Его построили в ХІІ веке, а в 1241 году разрушили татары. В 1370 г. сооружение восстановили. Не обходите дворец семьи Бетлени и костел Воздвижения. Если вы полюбите историю, стоит посетить Бучу, которая сейчас является частью Берегово. Это село упоминается еще в документах 1321 года.

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Город Берегово Фото из открытых источников

Черновцы

Является областным центром Черновицкой области. Город - малонаселенный, около 266 тысяч человек было здесь в 2019 году. Люди тут жили еще во времена неолита. Сегодня Черновцы больше известны как историческая столица Буковинского края. Город очень уютный и славит своими архитектурными ансамблями.

Туристы отовсюду приезжают сюда, что увидеть собственными глазами Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича – Резиденцию митрополитов Буковины и Далмации. Это памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в городе есть немало музеев, два театра и парков. В Черновцы лучше приезжать в первую субботу октября. Именно тогда празднуют день города: проводят фестивали, ярмарки и тому подобное.

Осень в Черновцах Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черновицкой области, в котором рассказывается о тюльпановых полях, Хотинской крепости и таинственных пещерах.

Также есть материал о Львовской области, где можно прочитать о улиточных фермах, карьерах и замках региона.