35 лет со дня аварии на ЧАЭС: Как слепой случай превратил города в привидения

город Припять сейчас Фото из открытых источников

Если бы не случайность, халатность и фатальность, аварии не было бы

Несколько лет назад британский сериал "Чернобыль" привлек внимание мира к крупнейшей техногенной трагедии человечества – взрыву на Чернобыльской атомной электростанции. Но наша страна и без сериала знает о трагедии. Накануне 35-й годовщины взрыва на ЧАЭС мы расскажем о предпосылках трагедии, ее переломном значении для всего мира и отголоске, который она вызвала на долгие столетия.

Сериал "Чернобыль" Фото из открытых источников

Чем занимались на ЧАЭС

Сейчас города Чернобыль и Припять в Киевской области – это города-призраки, где время остановилось навсегда, где дикие животные бродят в одиночестве по улицам среди советской символики, которая сейчас выглядит сюрреалистическим паноптикумом.

А 35 лет назад Припять был перспективным молодым городом с новостройками для сотрудников прогрессивного, одного из крупнейших предприятий бывшего СССР, – атомной электростанции. Городок построили в 18 километрах от города Чернобыль, в 16 километрах от белорусской границы и в 110 километрах от Киева.

Чернобыльская АЭС до аварии Фото из открытых источников

Суммарная генерирующая мощность станции составляла 4000 МВт, и наряду с Ленинградской и Курской она была самой мощной в СССР. На станции производили почти десятую долю электроэнергии Украины. Для этого использовали четыре реактора, построенных в 1970-77 годах и в 1983 году. Еще два реактора по состоянию на 1986 год строились (их остановили после аварии навсегда). Для охлаждения конденсаторов турбин на четырех энергоблоках в долине реки Припять был построен пруд-охладитель на 22 квадратных метра.

Авария на ЧАЭС: хронология событий

В ночь на 26 апреля 1986 года энергоблок взорвался – это повлекло за собой смерть десятков тысяч людей и потянуло за собой необратимые изменения во всем мире. А влияние выброшенных в результате взрыва в атмосферу продуктов атомной деятельности до сих пор чувствуется не только в Украине.

Исследователи, следователи и ученые дошли в своих поисках до более-менее единого варианта развития событий 26 апреля 1986 года. Вот он.

На 25 апреля была запланирована остановка 4-го энергоблока ЧАЭС, чтобы провести обслуживание и несколько испытаний.

Испытания должны были проводиться на мощности 700 МВт, но заместитель главного инженера станции по эксплуатации Анатолий Дятлов приказал снизить мощность до 200 МВт, что повлекло за собой ее дальнейшее падение – до 30 МВт. Из-за этого усилилось отравление реактора изотопом Ксенона-135. Чтобы не допустить аварии, начали поднятие мощности и из активной зоны реактора вытащили часть стержней. Так или иначе команда начала делать все возможное, чтобы не допустить выхода из строя реактора и наступления необратимых процессов. Чтобы поддержать мощность, операторы смены максимально подняли стержни. Несмотря на определенные отклонения от нормы, в 1:23:04 руководитель дал команду начать эксперимент.

Сигналов о неисправности реактора не было, но из-за предварительных действий по снижению-повышению мощности начался активный процесс ее увеличения. В 1:23:40 оператор нажал кнопку аварийной защиты. В этот момент управляющие и аварийные стержни начали двигаться вниз, погружаясь в активную зону реактора, тепловая мощность реактора подскочила до незафиксированной величины (мощность зашкаливала на измерительных приборах).

В 1:23:50 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли два тепловых взрыва, которые полностью разрушили реактор, обрушили здание энергоблока и вызвали пожар на его крыше. Принято считать, что в этот момент погиб только один человек – Валерий Ходемчук.

Разрушенный взрывом энергоблок электростанции Фото из открытых источников

В момент взрыва радиоактивные вещества извергались в окружающую среду с мощностью в 300 Хиросим – то есть в 300 раз превышая мощность ядерной бомбардировки Хиросимы.

В этот же миг взрывная волна разбросала расплавленные остатки четвертого реактора: металл, песок, бетон, произошел выброс радиоактивных веществ изотопов урана, плутония, йода, цезия и стронция. Период полураспада некоторых из этих веществ составляет 30 лет.

В горящем реакторе после взрыва продолжалось выделение тепла от горения радиоактивного графита. Так с небольшого города Припять началось заражение мира.

Над ЧАЭС образовалось радиоактивное облако, которое прошло над Европой и восточной частью США. 60 % радиоактивных веществ сейчас находится на территории Беларуси.

Причины взрыва и замалчивание аварии

Как и большинство судьбоносных событий, масштабных и внезапных трагедий, взрыв на ЧАЭС сопровождается чередой случайных совпадений, неточностей и пробелов в воссоздании хронологии событий. До сих пор при выяснении обстоятельств доподлинно неизвестно, кто именно был виноват в крупнейшей техногенной катастрофе человечества, что именно повлекло неуправляемость и стало непосредственным поводом к двум взрывам.

Разрушенный энергоблок ЧАЭС Фото из открытых источников

В советские времена, когда повсюду имело место искажение реальных фактов и утаивание истинного хода событий, масштабы угрозы и ущерба из-за взрыва на ЧАЭС замалчивались властной верхушкой. Некоторые факты были засекречены и расследование причин катастрофы также было несколько искажено партийными указаниями.

Например, в течение нескольких дней гражданам не сообщали о взрыве, его мощи и угрозе. Так, торжественное шествие в честь праздника 1 мая не было отменено и люди в Киеве и других городах Украины вышли на майское шествие и получили серьезные дозы радиации, хотя, конечно, не почувствовали этого.

Руководство УССР и СССР пыталось скрыть масштаб катастрофы. Однако когда из Швеции сообщили о найденных радиоактивных частицах, принесенных ветром из СССР, власть начала эвакуацию 130 000 жителей Киевской области, а впоследствии вокруг ЧАЭС создали 30-километровую зону отчуждения.

В СССР возложили вину за катастрофу на персонал, который грубо нарушил правила эксплуатации АЭС, решив провести эксперимент любой ценой, несмотря на тревожные сигналы. Однако после распада СССР причины аварии неоднократно пересматривались и стало известно о пробелах в здании реактора. В 2000-е годы были опубликованы другие причины аварии: неправильно спроектированный реактор; непроинформированный об опасности персонал; ошибки персонала и нарушение инструкций.

29 июля 1986 года Верховный суд СССР вынес вердикт бывшим руководителям станции. Виновниками признали директора станции Виктора Брюханова, главного инженера АЭС Николая Фомина, его заместителя Анатолия Дятлова, начальника реакторного цеха А. Коваленко и государственного инспектора Госатомэнергонадзора СССР Ю. Лаушкина. Брюханова, Фомина, Дятлова осудили к десяти годам лишения свободы, Коваленко — к трем годам, а Лаушкина — к двум годам.

Последствия беспрецедентного взрыва и ликвидаторы

В большем или меньшем объеме заразились радиоактивными продуктами взрыва около 600 000 человек. Из-за аварии почти 200 000 человек были эвакуированы с территорий, прилегающих к эпицентру взрыва. Авария на ЧАЭС стала событием всемирного масштаба, привлекла внимание многих стран и, вероятно, стала одной из причин распада СССР.

Из-за хаоса и неопределенности в первые минуты после взрыва невозможно было зафиксировать реальную картину облучения. Из двух имеющихся сильных приборов для измерения радиации в 1000 рентген в час, один сломался, а второй потерялся. Другие, послабее, дозиметры имели предел в 0.001 Рентген/сек, то есть 3.6 Р/час. Тем временем возле энергоблока после взрыва уровень радиации составил 20 000 Рентген/час, тогда как смертельной считается 500 Рентген за 5 часов. Получается, что около тысячи ликвидаторов, которые первыми приняли участие в аварийных работах, получили смертельную дозу радиации за несколько минут.

Первыми приехали на место пожарные, которые не знали, что взорвался реактор. Они думали, что имеют дело с обычным пожаром, и пошли его тушить без защитных костюмов, фактически голыми руками. Они получили фантастически большую дозу облучения и умерли через несколько недель от острой лучевой болезни.

Пожарные четыре часа тушили огонь на крыше станции и вокруг энергоблока, чтобы пламя не перешло на соседний третий энергоблок. Однако внутри четвертого блока радиоактивные вещества продолжали высвобождаться аж до 10 мая 1986 года. Тогда был полностью погашен графит, который к тому времени сам догорел. Ценой жизней тысяч ликвидаторов удалось уменьшить извержение радиоактивных веществ из руин реактора.

После аварии было зарегистрировано 134 случая острой лучевой болезни и лучевых ожогов кожи среди ликвидаторов аварии на четвертом энергоблоке. В течение 1986 года от лучевой болезни умерло 28 человек.

Из-за аварии, кроме ликвидаторов умерли десятки тысяч человек по всему миру, фиксируются врожденные патологии у новорожденных, участились случаи онкологических заболеваний: рака щитовидной железы, лейкемии, наследственных болезней.

Что сейчас в Чернобыле и на ЧАЭС

После аварии продолжались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. В то же время было решено запустить 1-й, 2-й и 3-й блоки станции. Тем временем радиоактивные обломки, разбросанные возле электростанции и на крыше энергоблока, убрали внутрь саркофага, построенного в ноябре 1986 года.

Саркофаг над разрушенной ЧАЭС Лига.net

Однако в 1991 году на втором энергоблоке вспыхнул пожар, и в конце концов реактор был полностью выведен из эксплуатации. В 1995 году Украина и страны "большой семерки" начали разрабатывать программу полного закрытия станции к 2000 году. И наконец 15 декабря 2000 года навсегда был остановлен реактор третьего энергоблока.

Заброшенный город-призрак Припять Фото из открытых источников

Новый чернобыльский саркофаг начали строить в 2012 году и завершили в 2019 году. Он спланирован так, чтобы гарантировать накрытие ЧАЭС до 2120 года.

Природа в Припяти Фото из открытых источников

Тем временем природа обновляется гораздо быстрее, чем человечество способно осознать свою безответственность и неблагодарность перед ней. Сейчас на загрязненной радиацией территории создан радиационно-экологический заповедник, в котором живут звери и птицы.

Разрушенные дома Припяти Фото из открытых источников

Здесь случаются мутации у растений и животных, но это не мешает природе изобиловать хотя бы на небольшом клочке когда-то уничтоженной человеком земли.