20 тыс. долларов за жизнь министра: Что известно о покушении на Романа Лещенко

В соответствии со статьями, по которым объявлено подозрение причастным к покушению, подозреваемых могут приговорить к пожизненному заключению

Роман Лещенко. Фото: AgroPortal

В четверг, 18 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский дал брифинг о покушении на одного из министров украинского правительства и задержания причастных к этому лиц.

На нем глава МВД сообщил, что объектом заказчиков стал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Заказчиков и организаторов покушения задержали.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Кто оказался заказчиком убийства

В МВД Украины рассказали, что заказчиками убийства главы Минаргополитики оказались гражданин США и гражданка Украины.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал: "В августе в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого гражданина Украины. Такая информация - это десятки информации, которые поступают в Национальную полицию в течение года. Она всегда обрабатывается и проверяется на ее реалистичность, правдивость, целесообразность работы по этому направлению. В этом случае была проведена оперативная комбинация предусмотренная уголовно-процессуальным Кодексом Украины, который называется "Контроль за совершением преступления".

Министр отметил, что заказчица - гражданка Украины была выведена на другое лицо, которое по оперативному замыслу Нацполиции выполнялоа роль киллера и собственно все общение между заказчицей и киллером документировалось. Это все зафиксировано в рамках уголовного производства в рамках негласных следственных розыскных действий.

Фото из открытых источников

Также, по словам Монастырского, есть еще один заказчик - это гражданин США, он является основным заказчиком данного преступления. В то же время он заказал убийство другого гражданина, который был коллектором. Ему было назначено выбивать долги с определенного партнера - бизнес-партнера этого гражданина США, с которым он работал в 2018 году. За выбивание долгов было взято 150 тыс. долларов, которые он не вернул этому гражданину США, вследствие чего он принял решение его убить и собственно осуществил такой заказ.

"Это лицо было имитировано похищено, после этого помещено в одном из домов под Киевом. Заказчики, а именно: гражданка Украины, которая первая контактировала с киллером и гражданин США приехали туда, чтобы убедиться в том, что действительно был выполнен данный заказ", - пояснил глава МВД.

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Вечером 17 ноября между заказчиками и киллером состоялась встреча в ресторане, сообщил глава МВД. Отдельно, злоумышленники обсудили всю оперативную ситуацию заказа - что, сколько?

"Был предоставлен задаток в размере 20 тыс. долларов до выполнения этого преступления. Гражданин США должен был уехать из Украины после этого и преступление должно было быть совершено уже после того, как он будет на территории США", - отметил Монастырский.

Подробности конфликта Лещенко с заказчиком убийства

По информации СМИ, в 2018-том году Роман Лещенко руководил фирмой американца. В связи с банковскими переводами, которые проверяли суды Украины и имеет Kyiv Post, Лещенко будто бы тайно перевел около 250 тыс. долларов с ООО "Гросанс" в собственную компанию ООО "Прогресс". Зарубежный инвестор утверждал, что его обокрали (сам Роман Лещенко это опровергал). За несколько дней до вступления в должность Лещенко вернул деньги "Гросансу", но не в долларах, а в гривнях. Учитывая разницу курсов, иностранец получил не 250 тыс. долларов, а 230 тыс. долларов, после чего подал новый иск против своего экс-руководителя, теперь требуя возмещения убытков в сумме 485 тыс. долларов. Впрочем, ни один из поданных исков американец не выиграл.

Лещенко в свою очередь не признал никаких обвинений и со своей стороны обвинил американского предпринимателя в мошенничестве, потому что тот якобы контрабандой поставлял в Украину генно-модифицированные семена сои, которые собирался использовать вопреки законодательству.

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Какое наказание ожидает подозреваемых

В офисе генерального прокурора сообщили, что группу лиц, планировавших покушение на Романа Лещенко правоохранители задержали.

"Задержаны двое лиц, которые спланировали умышленное убийство гражданина, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений одному из министров", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали организаторов во время проведения расчета.

"Сейчас гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, похищение человека и вымогательство (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 УК Украины). Решаются вопросы об избрании им меры пресечения", - отметили в ОГП.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга уточнил, что "статьи, по которым объявлено подозрение данным гражданам – являются тяжкими преступлениями, за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного лишения свободы".

О чем заявил Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности по хищению земли. О покушении он узнал в четверг, 18 ноября, вернувшись из командировки.

Роман Лещенко Держгеокадастр

"Для меня эта ситуация шокирующая, но я хочу сказать следующее. Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение даст возможность избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая - вы ничего не добьетесь", - подчеркнул глава Минагрополитики.