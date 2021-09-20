От уникальных островов до таинственных замков: 13 мест Германии, которые обязательно стоит посетить

Здесь есть архитектурные шедевры ЮНЕСКО, английские парки и многое другое, не менее привлекательное

Бастайский мост Фото из открытых источников

Сегодня украинцы могут посещать немало стран Европы. И Германия также входит в этот перечень. Довольно много туристов в этой стране обычно едут в Берлин, Гамбург и Мюнхен.

Но не стоит ограничиваться. В Германии можно увидеть не только архитектуру городов, но и старинные замки, меловые скалы и острова с пляжами в десятки километров. О самых интересных местах страны, читайте далее в нашем материале.

Блаутопф

Это источник, расположенный в городе Блаубойрен. Он перетекает в систему пещер и является истоком реки Блау, которая вливается в Дунай. Водоем славится во всем мире необычным синим цветом. В зависимости от погоды и силы потока он может меняться. Такое явление обусловлено физическими свойствами наночастиц известняка. Благодаря им происходит рассеивание преимущественно синего цвета видимого спектра света.

Блаутопф находится в карстовой среде. Поэтому вода может быстро исчезать в одном месте и появляться в другом. Размер источника преимущественно зависит от количества осадков. Он является вторым по величине в Германии. Напоследок, за тысячи лет в этой местности образовалась огромная система пещер. Вход в них под водой – на глубине более 20 метров. И дайвинг здесь считается весьма опасным досугом.

Блаутопф - известный источник в Германии Фото из открытых источников

Зильт

Также известен как Зюльт. Это остров в Северном море. Его административный центр – город Вестерланнд. Протяженность острова – более 38 километров. Является одним из самых популярных мест отдыха в Германии. Наиболее известен собственным пляжем длиной 40 км. Также здесь есть дома для отдыха, песчаные дюны и просто живописные пейзажи.

Остров Зильт Фото из открытых источников

Ваттовое море

Считается настоящим природным чудом. Это мелководный морской участок площадью около 10 тыс. кв. км. Он расположен у побережья сразу трех стран: Германии, Дании и Нидерландов. Дважды за день воды Северного моря отходят от берега.

Во времена отлива можно увидеть большие участки морского дна. Сегодня эта местность известна десятками тысяч видов животных и растений. А с 2009 года этот ландшафт на севере Германии является всемирным наследием ЮНЕСКО.

Ваттовое море Фото из открытых источников

Атта

Это пещера, которая расположена в окрестностях города Аттендорн. Ее открыли во время добычи известняка в 1907 году. Она начала образовываться около 400 миллионов лет назад. Имеет длину 6670 метров. Сегодня считается одной из самых посещаемых пещер Германии. Ежегодно сюда приезжают 350 тысяч человек. Есть немало желающих увидеть сталактиты, сталагмиты и другие образования с разной окраской.

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Пещера Атта в Германии Фото из открытых источников

Бастай

Это формирование из песчаных скал. Оно расположено на правом берегу реки Эльбы, на юго-востоке от города Дрезден. Зубчатые породы здесь сформировались более миллиона лет назад. Сегодня это одна из самых популярных туристических аттракций. Скалы относятся к достопримечательностям национального парка Саксонская Швейцария.

Путешественники сюда приезжали уже 200 лет назад. В 1824 году создали Бастайский мост из дерева. Он соединял несколько каменных вершин. В середине XIX века его заменили песчаником. Теперь можно увидеть сооружение длиной 76,5 метров с семью арками над оврагом глубиной 40 м. Это исторический и архитектурный памятник, который охраняется государством.

Бастай в Германии Фото из открытых источников

Рюген

Является островом в Балтийском море. Входит в землю Мекленбург-Передняя Померания. Имеет много кос и полуостровов. Именно на Рюгене когда-то было последнее языческое святилище Западной Европы. Его сожгли по приказу датского короля Вальдемара I в 1168 году.

Сегодня остров посещают, чтобы взглянуть на меловые скалы. Они являются частью национального парка Ясмунд – одного из полуостровов Рюгена. Кроме того, здесь разнообразная флора и фауна. Поэтому можно увидеть тысячи видов животных и растений.

Остров Рюген Фото из открытых источников

Кельнский собор

Расположен в городе Кельн. Это известный памятник христианства и немецкого католицизма. Построен в готическом стиле. Его возведение длилось более 600 лет. Это символ стойкости и веры горожан. Посвящен святому Петру и Пресвятой Деве Марии.

Храм имеет длину 144,5 м. Ширина – 86,6 метров. Две башни достигают 157 м в высоту. Поэтому собор является крупнейшей готической церковью Северной Европы. В 1880-1884 гг. он был самым высоким сооружением в мире. ЮНЕСКО описывает это сооружение как "исключительную работу человеческого творческого гения".

Кельнский собор Фото из открытых источников

Замок Вартбург

Расположен в землях Тюрингии, недалеко от города Айзенах. В 1999 году его внесли в мировое наследие ЮНЕСКО. Основан в ХІ веке. Его возвели в романском стиле.

Во времена правления ландграфа Тюрингского Германа I замок стал одним из центров немецкого поэтического творчества. Также некоторое время в нем скрывался католический реформатор Мартин Лютер. С XIX в. замок является национальной достопримечательностью для немцев.

Замок Вартбург в Германии Фото из открытых источников

Замок Лихтенштайн

Расположен в горном массиве Швабский Альб. Имеет долгую и интересную историю. Первое сооружение на месте замка появилось еще в 1100-1200 гг. Его разрушали дважды. После 1381 года замок превратился в руину. Новую твердыню построили лишь во второй половине XIX века. Инициатором проекта был граф Вюртемберский. В то же время архитектурный стиль романтической неоготики создавал немецкий архитектор Карл Александер Хайделофф.

Замок Лихтенштайн Фото из открытых источников

Романтическая дорога

Так называется популярный туристический маршрут. Он берет начало от реки Майн и пролегает с востока Франконии в баварскую Швабию, по территории Верхней Баварии, до границы Остальгой в Альпах. Его длина – 366 километров.

Вдоль этого маршрута есть немало интересных мест. Например, в городах Ротенбург-на-Таубере и Динкельсбюль вы увидите немало архитектурных сооружений эпохи Средневековья. Также будет возможность взглянуть на паломническую церковь Виси, выполненную в стиле рококо.

Романтическая дорога Фото из открытых источников

Баден-Баден

Этот город расположен в земле Баден-Вюртемберг. Баден-Баден – это крупнейший бальнеологический и климатический курорт Западной Европы. Кроме того, здесь есть разнообразные аллеи и музеи. А если вы сюда попадете, не забудьте посетить Casino Baden-Baden. Оно является визитной карточкой города.

Баден-Баден Фото из открытых источников

Парковое королевство Дессау-Верлиц

Является объектом мирового наследия Германии. Его можно увидеть между городами Дессау и Верлиц. Это один из крупнейших английских парков в континентальной Европе. Создан в конце XVIII века. На территории сегодня можно увидеть дворцы, озеро, церкви и немало скульптур.

Парковое королевство Дессау-Верлиц Фото из открытых источников

Гора Цугшпитце

Является самой высокой точкой Германии. Ее высота – 2962 м. Расположена в поселке Грайнау, недалеко от города Гармиш-Партенкирхер. До вершины можно добраться двумя канатными дорогами и фуникулером. Вокруг Цугшпитце проходит один из самых популярных горных маршрутов.

Гора Цугшпитце-самая высокая точка Германии Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Берлине, в котором рассказывается о Бранденбургских воротах, являющихся самым известным туристическим символом города, и полезных лайфхаках для путешественников.

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