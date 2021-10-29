11 мест Европы, о которых знают далеко не все: Где искать волшебные долины, лучшее вино и памятники архитектуры

Неизвестные жемчужины Италии, Испании и Болгарии

Озеро Коман Фото из открытых источников

Знали ли вы, что в Литве отдыхать совсем дешево? Например, в Вильнюсе будет достаточно всего 30 долларов в день. И за эти деньги вы сможете не только увидеть уникальную архитектуру и музеи, но и вкусно перекусить.

И это сумма для большого города. Но есть много мест гораздо меньших. О них вы не найдете информацию в туристических путеводителях и обычно там отдыхает мало людей. Что это за локации Европы, чем они интересны и что там делать, читайте далее в нашем материале.

Бризигелла

Это муниципалитет в Италии. Его можно найти в регионе Эмилия-Романья, всего в 50 километрах к юго-востоку от Болоньи. Место обладает аутентичной культурой и богатой историей. Здесь вы увидеть замок, башню и храмы, которые датируются XIV-XVIII веками. Сюда лучше приезжать в летний период - так вы получите возможность увидеть природу окружающих сел с многочисленных холмов.

Новости по теме: Тонкости "безвиза": Куда и как поехать в ЕС впервые и что стоит знать опытным путешественникам

Бризигелла в Италии Фото из открытых источников

Сан-Марино

Это страна в центре Италии. Она расположена на склонах горы Титано. Преимущественно экономика Сан-Марино опирается на туризм. Кроме того, она не имеет государственного долга и профицита бюджета. В то же время имеет титул старейшей республики мира.

Здесь вы увидите старинные башни, музеи курьезов и многое другое. Не менее известной в стране является кухня и музыкальные традиции. Также будет возможность взглянуть на одну из самых маленьких армий в мире и немало музеев.

Мантуя

Является муниципалитетом в Италии, в регионе Ломбардия. До Милана отсюда ехать 130 километров. Мантуя окружена тремя искусственными озерами. На них можно совершать небольшие круизы. Сюда стоит приезжать ценителям архитектуры. Только один "герцогский дворец" имеет более 500 комнат. Здесь вы увидите фрески и длиннющие галереи. А если будет время, то посетите театр Бибиена и отведайте местного вина.

Бризигелла в Италии Фото из открытых источников

Миттенвальд

Это община в Германии, расположенная в земле Бавария, в долине реки Изар на севере Альп. Входит в состав района Гармиш-Партенкирхен. Еще с ХVII века Миттенвальд известен как средоточие изготовления скрипок. Кроме того, это типичный город страны.

Здесь вы увидите немало домов и магазинов, которые построены более 250 лет назад. Стоит обязательно посетить Старый город. Рядом простирается горный хребет Карвендель, а потому можно ходить в походы – и летом, и зимой. А туристов здесь почти нет.

Долина Випава

Расположена в Словении. Главными городами здесь выступают Випава и Айдовщина. И это не очень популярные места для туристов. Сюда стоит приехать, ведь долина словно создана для велосипедистов и походов в горы. А еще на этой территории вы получите уникальную возможность – попробовать немало сортов вина и местных деликатесов. Кроме того, есть немало погребов, в которых прячут этот напиток.

Долина Випава в Словении Фото из открытых источников

Эстремадура

Является автономным сообществом на западе страны и в то же время - одним из самых забытых в Испании. Оно славится мясом мирового уровня, а также тремя достопримечательностями – городами Трухильо, Касерес и Мерида. Именно в последнем вы сможете увидеть римские достопримечательности, которые уже давно внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эстремадура в Испании Фото из открытых источников

Куэнка

Это город, который расположен в центральной Испании и является центром одноименной провинции - одной из крупнейших в стране. Берет свое начало более тысячи лет назад. Несколько веков назад здесь процветало производство текстиля. С 1996 года город внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как пример хорошо сохранившегося города времен Средневековья.

Большинство интересных мест вы увидите в старой части. Это главная площадь, готический кафедральный собор и тому подобное. Особого внимания заслуживают дома над обрывом. Не менее интересными будут мостики над рекой Хукар и многие другие музеи.

Гимарайнш

Это город и муниципалитет в Португалии. Его можно найти в северной части страны. Права городского самоуправления имеет аж с 1096 года. В ХІ веке Гимарайнш и его замок стали владением португальского графа Генриха Бургундского. После его смерти перешли его сыну – наследнику Афонсу І.

С 2001 года центральную часть города отнесли к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в 2012 г. португальское правительство избрало Гимарайнш культурной столицей Европы. Сюда стоит приехать, чтобы посмотреть на особые улицы и аллеи. К тому же, первый король Португалии родился именно здесь.

Город Гимарайнш в Португалии Фото из открытых источников

Варна

Расположена в Болгарии. Является центром одноименной области. Занимает третье место по численности населения в стране. Кроме того, это известный порт. Еще до IV века на этой территории существовала крепость Одессос. Ее основали выходцы из Милета.

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть на берегах Черного моря. Большинство туристов из-за рубежа об этом месте не знают. Здесь относительно дешевые цены, есть аж три курорта и немало археологических музеев.

Дарем

Расположен в Северо-Восточной Англии. Является крупнейшим населенным пунктом одноименного графства. Сюда стоит приехать, поскольку здесь туристов ждут два памятника ЮНЕСКО - замок ХІ века и Кафедральный собор еще нормандских времен. Собственно центр города возвышается на скалистом берегу реки Уир.

Город Дарем в Англии Фото из открытых источников

Озеро Коман

Расположен в Албании. Сюда можно попасть из города Шкодер. Местность часто сравнивают с норвежскими фьордами. Обычно туристы, которые выбирают туры на лодках, путешествуют по этим водам не менее трех часов. Они исследуют окружающие горы, холмы и т. д. Для туристов есть паромы, которые курсируют из стороны в сторону. Напоследок, у вас будет возможность попасть прямо в Национальный парк Долина Валбоны.

Напоминаем, что ранее выходил материал о необычных памятках для туристов, в котором рассказывается о Ранчо Кадиллаков, памятнике вилке и Руке в пустыне.

Также есть материал об интереснейших местах в Германии, где можно прочитать об источнике Блаутопф, горе Цугшпитце и настоящем чуде природы – Ваттовом море.