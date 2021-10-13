10 самых страшных и мистических мест Земли: Где найти города-призраки, леса демонов и башни дьявола

Путешествуем по необычным локациям планеты

Мачу-Пикчу-бывший город инков в Перу Фото из открытых источников



Туризм – это не всегда только положительные эмоции. Некоторые путешественники хотят острых впечатлений. А иногда даже жутких. На планете Земля таких мест хватает. Они окутаны загадочностью и могут вызвать лишь вопросы или страх.

Это брошенные города-призраки, из которых нельзя брать никаких сувениров или мистические природные образования. Какие загадочные достопримечательности мира стоит увидеть хотя бы раз в жизни, читайте далее в нашем материале.

Башня Дьявола

Расположена на территории штата Вайоминг, США. Предстает перед туристами в форме каменного образования высотой 1556 метров над уровнем моря. Является самым старым "национальным монументом" страны. Этот статус башне дал президент Теодор Рузвельт 24 сентября 1906 года. Образована она из магматического расплава, который поднялся из глубин Земли и застыл в виде шестигранных колонн. Возраст этого памятника природу оценивают в около 195-225 миллионов лет. Вокруг нее существует немало легенд.

Одна из таких рассказывает о группе молодых девушек. Они вышли поиграть, но были замечены гигантскими медведями. Пытаясь спастись от животных, девушки встали на скалу и начали молиться. Великий Дух услышал их. После этого скала поднялась ближе к небу. Также ходили слухи и о демоне, который жил на вершине и вызывал гром с помощью барабанов. Сегодня Башня Дьявола часто появляется в фильмах о пришельцах. А некоторые люди действительно верят, что она объединяет наш мир с внеземным.

Башня Дьявола в США Фото из открытых источников

Остров Пасхи

Это вулканический остров в южной части Тихого океана. Территориально относится к Чили. Считается самым отдаленным островом в мире. Был открыт голландским путешественником Якобом Ротгевеном в 1722 году. Место больше всего славится таинственными каменными статуями-моаи. Они созданы из спрессованного вулканического пепла. По поверьям местных жителей, в них содержится сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи – Хоту Мату'а.

В мире долгое время не могли понять, как огромные камни передвигали раньше. Именно этот вопрос подробно изучал норвежский археолог Тур Хейердал. Сегодня на острове туристы могут посетить Национальный парк Рапа-Нуи, который стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.

Остров Пасхи Фото из открытых источников

Гора Брокен

Расположена в земле Саксония-Ангальт. Является самой высокой точкой горного массива Гарц. Высота – 1141 м. По легенде, именно здесь в ночь с 30 апреля на 1 мая собираются ведьмы со всего мира, чтобы отпраздновать Вальпургиеву ночь. Это событие нашло отражение в трагедии немецкого писателя Вольфганга Гете "Фауст". Он взбирался сюда трижды за свою жизнь.

А еще на горе время от времени можно увидеть брокенского призрака. На самом же деле это лишь оптический эффект. Над головой человека начинает светиться особый лучезарный круг. Явление впервые описал немецкий физик Иоанн Зильбершлаг в 1780 году.

Гора Брокен в Германии Фото из открытых источников

Колодец Тора

Расположен в штате Орегон, США. Он имеет немало названий. В то же время считается чрезвычайно таинственным объектом - до сих пор никто не знает истинную глубину этого образования. Колодец похож на обычный каменный берег, который омывается водами Тихого океана. Во время прилива он превращается в настоящий фонтан.

Появляются струи, достигающие высотой более 6 метров. Затем они внезапно исчезают. Это явление указывает на необычный рельеф. В то же время некоторые указывают на таинственность. Ученые считают, что в этом колодце есть разветвленная система пещер и ущелий. Но точно узнать пока никому не удалось - погружения слишком опасны.

Колодец Тора в США Фото из открытых источников

Аокигахара

Это лес у подножия горы Фудзи на японском острове Хонсю. Он является довольно интересным собственным рельефом. Здесь вы увидите немало скалистых пещер. А густые деревья и кусты создадут необычайную тишину. Это чрезвычайно мистическая достопримечательность Японии. Ее часто называют Лесом самоубийц.

Сначала это место считали средоточием демонов и призраков. Его связывали с японской мифологией. Легенды о разнообразных созданиях датируются еще эпохой Средневековья. Сегодня Аокигахара считается вторым самым популярным местом для тех, кто хочет покончить с собой. Густые заросли и легенды делают лес жуткой локацией.

Аокигахара - японский лес Фото из открытых источников

Геоглифы Наски

Это набор геоглифов. Они расположены на засушливом плато Наска в пустыне Сечура. Этот район в Перу больше известен как Пампас-де-Хумана. Здесь можно увидеть сотни фигур. Это обезьяны, рыбы, ящерицы, пауки и колибри. И некоторые из них рисовать было довольно трудно.

Некоторые считают, что этот памятник создали представители культуры Наска. Другие указывают на цивилизацию инков. Даже сегодня никто не знает точно, кто и зачем создал эти рисунки.

Геоглифы Наски Фото из открытых источников

Мачу-Пикчу

Больше известен как "город в небесах". Расположено в Андах на высоте 2400 метров. Его можно найти на вершине горного хребта над долиной реки Урубамбы в Перу. Когда-то здесь жили инки. Город символизирует их империю. Считается, что его создали в 1440 году. Просуществовал до 1532 г. - времени, когда на территорию попали испанцы.

Историки предполагают, что большинство жителей покинули свои дома и пошли искать лучшую жизнь в долинах. В то же время легенды указывают на то, что многих людей принесли в жертву, чтобы сохранить империю.

Мачу-Пикчу Фото из открытых источников

Боди

Город расположен в США. Его можно найти в западной части, к востоку от Сан-Франциско в калифорнийском округе Моно. Когда-то он имел десятки тысяч жителей и процветал. Здесь раньше добывали золото. Но в ХХ веке он постепенно начал приходить в упадок.

Цены на дорогостоящие металлы снизились. А численность населения сократилась в десять раз. В 1917 году разобрали железнодорожную ветку. Сегодня боди считается убежищем для призраков. Также здесь создали исторический парк. И сувениры отсюда обычно не берут. По поверьям, того, кто положит в карман хотя бы один камешек, будут преследовать несчастья.

Город-призрак Боди в Северной Америке Фото из открытых источников

Белиц-Хайльштеттен

Такое название имеет комплекс зданий недалеко от Берлина. Сначала здесь построили больницу для больных туберкулезом. В 1916 году в ней лечил свои раны Адольф Гитлер – уже в это время здесь был военный госпиталь. Сейчас комплекс пустует.

О Белиц-Хайльштеттен сейчас существует немало ужасных историй. Рассказывают, что там слышны странные звуки. А в стенах до сих пор находят письма военных. Скорее всего, это лишь выдумки.

Белиц-Хайльштеттен в Германии Фото из открытых источников

Остров заброшенных кукол

Расположен в Мексике. Найти его можно около 18 километров от центра Мехико. Все деревья здесь увенчаны чрезвычайно жуткими куклами. Их сюда принес один мексиканец. Он стал свидетелем того, как девушка утонула. От нее осталась лишь кукла. Чтобы успокоить ее душу, мужчина стал отшельником и начал собирать игрушки. Развешивал он их в лесу.

Мексиканский остров кукол Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых загадочных местах Украины, в котором