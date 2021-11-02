10 невероятных мест Украины для осеннего путешествия: Куда отправиться за незабываемыми фото

Пейзажи гор, дендропарков и даже замков

Днестровский каньон Фото из открытых источников

Осень – пора, когда опавшие листья ветер кружит, словно в танце. Зеленые цвета лета постепенно сменяются на оранжевые. Конечно, есть и много других интересных оттенков. Именно они позволяют взглянуть на интересные места Украины с другой стороны.

И это не только крупные парки вроде "Софиевки", но и каньоны, малоизвестные заповедники и даже замки. Поэтому, куда отправиться этой осенью, чтобы увидеть что-то действительно необычное в Украине, читайте далее в нашем материале.

Залещики

Это город в Тернопольской области. Он входит в состав Чертковского района. Является одной из многих жемчужин украинского Подолья и омывается рекой Днестр. Туристы сюда приезжают еще с ХІХ века - именно тогда проложили железную дорогу.

Но больше всего Залещики известны панорамой. Ее можно считать одной из лучших в Украине. И если вы хотите получить осенние фото с особой атмосферой, стоит приехать сюда. Кроме собственно панорамы на город, будут видны утесы Днестровского каньона, которые покрыты золотыми красками.

Залещики Тернопольской области РБК-Украина

Белая Церковь

Расположена в Киевской области. Доехать сюда можно за час. Здесь есть Замковая гора, много скверов и памятники, которые посвящены киевским князьям. Белая Церковь известна "Александрией" - памятником садово-паркового искусства конца XVIII-начала XIX в.

Здесь вы увидите 400 га с павильонами, беседками и другими интересными скульптурами. Видовой состав парка насчитывает 2240 видов. Также можно взглянуть на 200-летние сосны, вековые дубы и старинные породы деревьев из Китая, Японии и тому подобное. Разнообразные цвета осени помогут вам окунуться в настоящую сказку.

Осень в парке "Александрия" в Белой Церкви Фото из открытых источников

Умань

Это настоящий туристический центр Черкасской области. Несколько веков назад польский магнат Станислав Потоцкий приложил усилия, чтобы создать парк в честь своей жены – "Софиевку". В нем сегодня вас ждут скульптуры из греческой мифологии, водопады, овраги и озера. И если вы не успели попасть сюда еще весной, то стоит обязательно поехать в осенний период.

Осень в Умани Фото из открытых источников

Полтавский дендропарк

Многие гости города остаются в центре. Но стоит поехать на север. Именно там расположен Полтавский городской парк-памятник общегосударственного значения. Здесь туристов ждет много всего: разнообразные тропы, балки, озера и луга. Это одна из самых интересных локаций для осенних фото в городе.

Полтавский дендропарк Фото из открытых источников

Смотричский каньон

Является первой причиной ехать в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области. Узкая долина реки Смотрич простирается на километры. Она имеет отвесные склоны высотой до 50 метров и уникальные выходы силурийских известняков на поверхность.

Пейзажи вокруг дополняют постоянные и сезонные водопады. Что там уже говорить о многочисленных породах кустов и деревьев вдоль каньона. Именно поэтому осень - лучшая пора для поездки в Каменец.

Смотрицкий каньон Фото из открытых источников

Радомышль

Расположен в Житомирской области, на берегу реки Тетерев. Является одним из древних городов Полесья и Украины. Впервые упоминается еще в летописи 1150 года под названием Мическ. Сюда туристы приезжают, чтобы взглянуть на историко-культурный комплекс "Замок Радомысль".

В него входят музей, отель, ландшафтный парк и даже концертный зал. Собственно замок – это бывший водяная мельница. Когда-то здесь была бумажная фабрика. Особого внимания заслуживает ландшафтный парк. Его частью являются скалы и подземные гранитные породы возрастом в сотни тысяч лет.

На территории также есть несколько подземных источников. Можно увидеть английские парковые розы, магнолии и некоторые другие краснокнижные растения. Кроме кустов и деревьев в осенних красках, вы также сможете увидеть бобров, речных выдр и птиц.

Смотричский каньон Фото из открытых источников

Качановка

Этот национальный историко-культурный расположен в одноименном поселке в Черниговской области. Создан в 1981 году на основе дворцового ансамбля и парка дворянской усадьбы ХVIII века. Здесь вы увидите 12 прудов, павильоны, скульптуры, амфитеатр и парковые мостики.

Парк площадью 560 гектаров имеет одни из лучших пейзажей в Европе и Украине. Здесь более 50 пород деревьев и 30 видов кустарников. Вы увидите ели, сосны, пихты. Есть даже пробковое дерево амурское, катальпа и лох узколистный.

Качановка Черниговской области Фото из открытых источников

Свидовец

Это горный массив в Украинских Карпатах. Он расположен между реками Тересва и Черной Тисой, Раховском и Тячевскос районах Закарпатской области. Здесь вы увидите еловые и буковые леса, долины и сможете вволю насладиться осенними пейзажами. Сейчас в Карпатах становится все холоднее, а потому стоит выбрать маршрут только на один день.

Горный массив Свидовец Фото из открытых источников

Трускавец

Город расположен в Дрогобычском районе Львовской области. Это бальнеологический курорт Украины. Он славится своими минеральными водами и виллами ХІХ-ХХ века. Лучше всего для осеннего отдыха подходит "Адамовка" - курортный парк. Он занимает площадь в 60 гектаров.

Здесь вы увидите дубы, буки, грабы, ясени. Также растут ольхи и каштаны. Среди редких декоративных насаждений встречаются сосна веймутова, тюльпанное дерево, японские вишни и магнолии. И это не весь список.

Осень в Трускавце Фото из открытых источников

Гора Кременец

Расположена в городе Изюм Харьковской области. Ее можно увидеть в южной части населенного пункта, на берегу реки Северский Донец. Имеет высоту всего 218 метров. Состоит из меловых отложений? Песков, песчаников. Их время образования приходится на верхнеюрский и меловой периоды.

Поверхность покрыта разреженной степной растительностью: типчаком, ковылем, эфедрой и тому подобное. На горе есть экспозиция каменных баб, собранных на территории Изюмского района, а также монумент в честь погибших во Второй мировой войне. Стоит отметить, что Кременец – это еще горный массив в Карпатах.

Гора Кременец в Изюме Харьковской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о городе Умань, в котором рассказывается о лучших местах для фото в "Софиевке" и памятниках архитектуры города.

Также есть материал о Полтавщине, где можно прочитать про готовый двухдневный маршрут на авто через Диканьку, улиточные фермы и Большие Сорочинцы.